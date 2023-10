Quảng cáo của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, nếu không phép, xử phạt thế nào?

Mới đây, hãng xe máy điện Dat Bike gây tranh cãi khi tung video quảng cáo dòng sản phẩm mới Quantum với sự góp mặt của hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp . Trong video này, hai nhân vật chính là Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, thực hiện màn trình diễn xiếc chồng đầu khi đang điều khiển xe.

Hình ảnh hai nghệ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp không đội mũ bảo hiểm làm xiếc trong clip quảng cáo gây xôn xao dư luận.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, dù clip quảng cáo này không thuộc trường hợp phải xin phép, quá trình thực hiện quảng cáo đảm bảo an toàn, nhưng việc cắt ghép chỉnh sửa clip để đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng cũng có thể có những tác động không tốt đối với xã hội. Những diễn biến qua clip quảng cáo là tình huống rất nguy hiểm, có thể tác động những tâm lý tiêu cực đối với xã hội, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Bởi vậy cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc làm rõ để có kết luận tính trung thực trong nội dung quảng cáo, thủ tục quảng cáo và đánh giá những tác động từ hoạt động quảng cáo này để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Luật sư Cường cho biết thêm, đây là hoạt động quảng cáo thực hiện đối với một hãng xe máy điện. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là những hình ảnh này có dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, hình ảnh quảng cáo xảy ra ngay sau khi sự việc người mẫu Ngọc Trinh bị bắt liên quan đến vi phạm trật tự an toàn giao thông. Nội dung quảng cáo này khiến dư luận có những phản ứng trái chiều. Bởi vậy cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc thực hiện hoạt động quảng cáo này có tuân thủ các quy định của luật quảng cáo hay không, có đảm bảo an toàn cho những người tham gia hoạt động quảng cáo hay không.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Đây không chỉ là hoạt động quảng cáo thông thường mà còn có sự tham gia của nghệ sĩ diễn xiếc, điều đáng chú ý là hành vi diễn xiếc thực hiện trên đường phố nên cũng cần phải xem xét đến việc cấp phép biểu diễn đối với hai nghệ sĩ này như thế nào đối với tình huống này. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ tính trung thực của nội dung clip, khi tổ chức thực hiện clip có đảm bảo an toàn cho người biểu diễn hay không, nội dung clip có bị cắt ghép chỉnh sửa trước khi đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông hay không?

Hai nghệ sĩ này là những người nổi tiếng trong lĩnh vực diễn xiếc và đã từng biểu diễn ở nước ngoài, được nhiều người biết đến. Biểu diễn là hoạt động nghệ thuật có sự quản lý của Nhà nước để đảm bảo an toàn, hạn chế những tác động tiêu cực đối với xã hội. Chính vì vậy dưới góc độ pháp lý thì không phải chỗ nào cũng có thể làm xiếc, khi tham gia giao thông thì nghệ sĩ xiếc hay người bình thường cũng phải tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn được quy định bởi luật giao thông đường bộ. Bởi vậy, nếu trường hợp hành vi của nghệ sĩ làm xiếc ở trên đường giao thông mà không được cơ quan chức năng cho phép thì đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo luật sư Cường, cơ quan chức năng sẽ làm rõ clip này, đặc biệt là làm rõ đơn vị sản xuất clip để thực hiện hoạt động quảng cáo có phù hợp với quy định pháp luật về quảng cáo hay không để xem xét trách nhiệm của cả hai nghệ sĩ này và đơn vị thực hiện hoạt động quảng cáo nếu quảng cáo không đúng quy định pháp luật (nếu có). Theo quy định của pháp luật, người tham gia xe máy điện trong nhiều trường hợp phải đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Ngoài ra luật giao thông đường bộ cũng quy định về quy tắc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, trong đó nghiêm cấm các hành vi gây mất an toàn giao thông khi tham gia giao thông của các loại phương tiện tham gia giao thông đường bộ trong đó có cả xe máy và xe máy điện.

"Những người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không được có những hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho bản thân và những người khác tham gia giao thông. Hành vi làm xiếc trên xe máy điện bằng hình thức chồng đầu lên nhau khi tham gia giao thông là hành vi rất nguy hiểm, nếu không may tai nạn xảy ra thì hậu quả sẽ là rất nghiêm trọng, hành vi này có thể tác động những tâm lý tiêu cực cho người tham gia giao thông phải đặc biệt là cho những người trẻ sử dụng xe máy điện. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ clip này có được cách ghép chỉnh sửa hay không, khi thực hiện các thao tác này thì các nghệ sĩ có các biện pháp bảo hộ để đảm bảo an toàn khi biểu diễn hay không qua đó sẽ đánh giá tính chất nguy hiểm của hành vi này và tính hợp pháp của hành vi.

Căn cứ vào quy định của luật quảng cáo và Nghị định 38/2021/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, cơ quan chức năng sẽ xem xét hành vi quảng cáo này của doanh nghiệp để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét điều kiện thủ tục thực hiện hoạt động quảng cáo, xem xét trường hợp này có phải xin cấp phép quảng cáo hoặc thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về hoạt động quảng cáo hay không. Ngoài ra cũng sẽ làm rõ hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên đường phố của hai nghệ sĩ này có được cơ quan chức năng cho phép hay không?

Với những quy định này thì trong trường hợp hoạt động biểu diễn của hai nghệ sĩ này diễn ra trên đường phố không được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì hành vi này là vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ về các quy tắc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với xe mô tô, xe gắn máy. Bởi vậy, nếu hành vi được xác định là vi phạm thì người vi phạm sẽ bị xem xét để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật nếu hành vi chưa đến mức được xác định là nguy hiểm cho xã hội",luật sư Cường cho hay.

Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp phân tích, cơ quan chức năng cũng sẽ tiếp tục làm rõ tính hợp pháp của hành vi này. Trong trường hợp hành vi là hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền cho phép cấp phép biểu diễn hoặc cấp phép thực hiện hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật thì có thể sẽ xem lại thủ tục cấp phép này có đúng hay không, có phù hợp với quy định pháp luật hay không, việc tổ chức thực hiện có đảm bảo an toàn hay không, hình ảnh clip có được cách ghép chỉnh sửa để tăng tính chất mạo hiểm hay không. Nếu hành vi là hợp pháp phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì hai nghệ sĩ này không vi phạm pháp luật và không bị xử lý.

"Còn trường hợp hành vi không có sự cho phép của cơ quan chức năng phải được xác định là hành vi vi phạm pháp luật thì cơ quan chức năng sẽ đánh giá những tác động tiêu cực từ những hình ảnh phản cảm này đối với xã hội, trong trường hợp cơ quan chức năng xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì những người thực hiện hành vi vi phạm như thế này sẽ bị xử lý bằng những chế tài nghiêm khắc của pháp luật.

Trường hợp việc thực hiện hoạt động quảng cáo có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền hoặc thuộc trường hợp không bắt buộc phải xin phép, không phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền, quá trình thực hiện quảng cáo ê kíp đã có những thiết bị, phương pháp đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, các clip này đã được cách ghép, chỉnh sửa, đăng lên các phương tiện truyền thông để thực hiện hoạt động quảng cáo, có kèm theo khuyến cáo người dân không nên làm theo thì những hình ảnh clip này cũng phản cảm, hành vi trong clip cho thấy dấu hiệu của hành vi vi phạm giao thông đường bộ", luật sư Cường phân tích thêm.

Luật sư Cường chia sẻ, theo Luật An ninh mạng, mọi hành vi đưa thông tin trái pháp luật trên không gian mạng bị nghiêm cấm. Bởi vậy, hành vi đưa những thông tin vi phạm pháp luật nên không gian mạng cũng là hành vi bị cấm theo luật an ninh mạng. Hành vi cắt ghép, chỉnh sửa clip (nếu có) thì nội dung clip đã bị chỉnh sửa cũng là thể hiện sai sự thật, hành vi đưa những thông tin sai sự thật nên không gian mạng cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ thận trọng xem xét đánh giá những hành vi của các bên liên quan trong vụ việc này, đánh giá tính hợp pháp của các hành vi và những tác động đối với xã hội để có những biện pháp, hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.