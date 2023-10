Xác người trong bao tải bị trói tay chân, lộ sự thật kinh hoàng

Theo hồ sơ vụ án, chiều cuối tháng 5/2013, vài người dân thôn Giàng Tra (xã Sa Pả, huyện Sa Pa, Lào Cai) kéo nhau ra suối thì thấy một bao tải đang ải, bốc mùi lạ. Khi mở ra, tất thảy đều "đứng tim" vì những gì "đập" vào mắt. Một thi thể người bị trói cả tay, chân ra phía sau, ở ngực có vết đâm rất tàn bạo. (Nơi xảy ra sự việc) Có mặt tại hiện trường, Công an tỉnh Lào Cai nhận định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là nam giới, bị trói tay, chân rồi nhét vào bao tải và vứt xuống suối hòng phi tang. Hiện trường vụ án nằm lẩn khuất sau những tán cây to, gần đường QL 4D đi lên khu du lịch Sa Pa. Tuy vậy, đây là khu vực khá vắng vẻ, ít người qua lại. Tử thi đang trong gian đoạn phân hủy, khuôn mặt đã biến dạng hoàn toàn, không thể nhận diện. Trên người, công an không thu giữ được giấy tờ tùy thân khiến công tác điều tra trở nên đặc biệt khó khăn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua dấu vân tay, Công an tỉnh Lào Cai xác định nạn nhân là anh Vàng A Páo (SN 1987, trú tại huyện Tam Đường, Lai Châu). Anh Páo không phải là người địa phương và cũng ít khi qua lại nơi này (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua dấu vân tay, Công an tỉnh Lào Cai xác định nạn nhân là anh Vàng A Páo (SN 1987, trú tại huyện Tam Đường, Lai Châu). Páo là người nghiện ma túy, đã từng hai lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, nhưng đều bỏ trốn. Do nghiện nên Páo cũng là kẻ trộm cắp chuyên nghiệp. Trước khi bị sát hại, Páo mới mãn hạn tù về địa phương. Sau khi ra tù, Páo vẫn sống theo kiểu nay đây mai đó. Vì nghiện ma túy nên người này tiếp tục gây ra các vụ trộm cắp gia cầm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Vào ngày 21/5/2013, Páo có lấy cắp 3 con ngan tại bản Chu Va (huyện Tam Đường, Lai Châu) và bị chủ nhà phát hiện. Đến sẩm tối cùng ngày, Páo bắt xe ngược lên Sa Pa. Kể từ đó, không ai thấy Páo nữa. Việc khoanh vùng được Công an tỉnh Lai Châu tập trung ở địa bàn Sa Pa. Tất cả các mối quan hệ của người này ở thị trấn du lịch đều được rà soát tỉ mỉ. Các trinh sát lần ra một mối "ân oán" của Páo từ năm 2012. Theo đó, đầu năm 2012, Páo có trộm cắp tài sản của gia đình ông T (trú tại huyện Sa Pa, Lào Cai). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Với những dữ liệu này, các điều tra viên đã đặt ra nghi vấn: Liệu có phải việc làm của Páo đã bị gia đình ông T phát hiện rồi sát hại, phi tang? Kết quả cho thấy, sau khi trộm cắp tại nhà ông T, Páo đã đem bán 2 bộ giấy tờ liên quan đến xe máy của ông T cho một người lạ. Đến thời điểm hiện tại, ông T đã chuộc được số giấy tờ này. Như vậy, động cơ của ông T trong cái chết của Páo là không có. Vụ án lại một lần nữa đi vào ngõ cụt. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Các trinh sát phát hiện, tại thôn Giàng Tra có vài hộ dân bị mất trộm gia cầm vào thời điểm trước khi phát hiện vụ án. Tập trung xác minh thấy nổi lên hộ gia đình ông Giàng A Chảo (SN 1969). Trong năm 2013, nhà ông Chảo đã nhiều lần mất trộm gia cầm với số lượng lớn, điều đặc biệt là căn nhà ông này nằm cách nơi phát hiện thi thể Páo chỉ 300m. Khi các trinh sát tiếp cận, ông Chảo và người nhà loanh quanh che giấu việc bị mất trộm. Sự ngược đời này lập tức bị chú ý.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Kiểm tra thân nhân người này, Công an tỉnh Lào Cai xác định, năm 2006, do có mâu thuẫn với em là Giang A Chà, đối tượng đã lấy thanh gỗ đập 3 phát vào đầu khiến em trai tử vong. Chảo sau đó bị kết án 9 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh". Với tiền án về tội danh giết người của Chảo cùng với sự mờ ám trong sinh hoạt, thái độ của gia đình ông này càng củng cố thêm nghi vấn của Công an tỉnh Lào Cai. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngay lập tức, cơ quan công an đã triệu tập làm việc với vợ chồng Chảo cùng các con trai, con dâu. Mặc dù, cả nhà Chảo rất kín kẽ, phủ nhận có liên quan đến cái chết của anh Páo, các điều tra viên nhận định chắc chắn Chảo là tình nghi số 1. Lúc này, Giàng A Lùng, con trai của Chảo cũng bị triệu tập. Trước sự dày dạn của các điều tra viên, Lùng đã khai được bố và anh trai là Giàng A Dình kể về vụ sát hại kẻ trộm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Từ lời khai của Lùng, các điều tra viên tiếp tục đấu tranh với Chảo, Dình, cuối cùng hai người này cũng thừa nhận gây ra tội ác với anh Páo. Các đối tượng khai, vào tối 21/5/2013, phát hiện có người đến trộm gà, vịt của gia đình, Chảo, Dình đuổi theo và bắt được anh Vàng A Páo. Sau khi đánh đập kẻ trộm, Dình lấy thanh tre đâm xuyên ngực nạn nhân. Lúc này anh Páo nằm bất động, nghĩ kẻ trộm đã chết, hai bố con Chảo dùng dây sắt trói tay, chân nạn nhân lại rồi nhét vào bao tải và khiêng ra suối để phi tang. Các đối tượng sau khi về nhà đã dặn người thân nhằm che giấu hành vi tội ác của mình. Với tội ác của mình các đối tượng đã phải trả một cái giá đắt trước pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Bất ngờ nhân thân nghi phạm sát hại cô gái ở Bắc Ninh.

