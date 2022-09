Quán nhậu kích cầu thi uống bia: Nên “xử lý” chủ quán!

Thử thách uống bia, lĩnh thưởng…chiêu trò kích cầu phản cảm



Thời gian qua, nhiều quán nhậu trên cả nước đã sử dụng chiêu trò kích cầu bằng việc tổ chức các cuộc thi thử thách “truy tìm thần cồn”, “truy tìm đô thủ” có treo giải thưởng để hút người tham gia.

Điển hình mới đây, tại Ông Toàn Quán đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Đà Nẵng) đã tổ chức thử thách “truy tìm đô thủ” vào tối ngày 25/9. Nhiều “đệ tử lưu linh” đã tham gia thử thách trên. Đáng chú ý, hình ảnh một nam thanh niên say xỉn, nôn ói ngay tại bàn nhậu được ghi lại khiến dư luận phản ứng.

Ông Toàn Quán đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Đà Nẵng) tổ chức thử thách “truy tìm đô thủ” vào tối ngày 25/9

Thử thách uống bia được Ông Toàn Quán đăng tải trên mạng quảng cáo trước đó nhiều ngày. “Luật chơi” được quán tự đưa ra để thách thức “đô thủ”. Nếu khách tham gia uống hết 12 lon bia Tiger trong vòng 1 giờ sẽ nhận được 5 triệu đồng, trong đó có một voucher trị giá 2 triệu đồng và 3 triệu tiền mặt. Nếu uống trên 10 lon bia trong 1 giờ sẽ được tặng voucher 5 trăm nghìn và 5 trăm nghìn tiền mặt.

Tuy nhiên, nếu chỉ uống từ 1 đến 5 lon sẽ phải chịu chi phí theo hóa đơn của quán, nếu uống từ 6 đến 8 lon sẽ phải chịu 50% chi phí theo hóa đơn, trên 8 lon bia được miễn phí đồ uống và mồi nhậu. Quán cũng đưa ra một số quy định bắt buộc để bắt lỗi người tham gia, tăng độ khó của thử thách.

Đáng chú ý, quán tỏ ra vô trách nhiệm khi quy định những người tham gia tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và đi lại sau khi tham gia thử thách.

Không chỉ Ông Toàn Quán, nhiều quán nhậu trên cả nước cũng áp dụng chiêu trò trên để hút khách. Nhiều người tham dự vì cho rằng đây là vui chơi giải trí. Tuy nhiên, với các quán nhậu đây là chiêu kích cầu hút khách phản cảm. Ngành ăn uống dịch vụ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là điều ai cũng thấy. Tuy nhiên, không thể vì kích cầu mà tổ chức những hoạt động cổ xúy bia rượu, thi nhậu phản cảm. Bởi kéo theo đó là những hệ lụy khôn lường.

"Đệ tử lưu linh" say xỉn, nôn ói sau khi tham gia thử thách.

Cần có biện pháp siết chặt, xử lý chủ quán

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS Lâm Bá Nam, Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam cho rằng, uống rượu, bia là nhu cầu và cũng là thói quen của nhiều người, trở thành thông dụng trong đời sống xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, uống rượu bia quá mức gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, khó lường.

“Uống bia, rượu còn phụ thuộc vào thể trạng, sức khỏe của từng người và tùy từng cuộc gặp gỡ. Người ta nói uống như thế nào, cách uống, liều lượng ra sao còn phụ thuộc vào điều kiện, văn hóa của từng vùng miền. Người Việt Nam phần lớn đều có nhận thức chung, rượu bia phải vừa độ cho phép, phải làm chủ được bản thân mình. Người ta gọi là tiên tửu là vì thế. Uống phải làm chủ được bản thân mình đồng thời biết tôn trọng người khác.

Tuy nhiên, khi tham gia cuộc thi tửu lượng, nhiều người tham dự phải uống một lượng lớn, vượt quá giới hạn cho phép dẫn đến nhiều hệ lụy. Không chỉ có nguy cơ về sức khỏe mà còn dẫn đến rối loạn hành vi do say xỉn, gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh, gây mất an ninh trật tự”, ông Nam nói.

PGS.TS Lâm Bá Nam.

Theo PGS.TS Lâm Bá Nam, con người còn phải tham gia giao thông và các hoạt động cộng đồng. Việc cổ súy và tổ chức các cuộc thi uống rượu bia để tăng doanh thu của các quán nhậu là điều không nên. Các quán nhậu không nên khuyến khích cổ vũ cho việc uống nhiều rượu, bia, trong khi lại thoái thác trách nhiệm khi yêu cầu khách phải tự chịu trách nhiệm về sức khỏe, đi lại…

“Ở nhiều quốc gia hiện nay, họ hạn chế quảng bá về rượu bia. Bởi họ cho rằng, nếu sử dụng quá nhiều rượu bia sẽ dẫn theo nhiều hệ lụy xảy ra. Không nên cổ súy cho việc uống nhiều rượu bia là giỏi giang mà trao thưởng và càng không nên khuyến khích thanh, thiếu niên lao vào cuộc đỏ, đen trên bàn nhậu như vậy”, ông Nam nói.

PGS.TS Lâm Bá Nam cho rằng, xã hội cần phải lên tiếng, phản ứng để loại bỏ những chiêu trò phản cảm này trong đời sống xã hội. Đồng thời, cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan chức năng liên quan trong vấn đề quản lý, kiểm soát hoạt động tại các quán nhậu.

“Các đơn vị có chức năng quản lý như ngành công thương, văn hóa, trong chừng mực nào đó cả ngành giáo dục. Bên canh đó, việc quản lý còn liên quan đến an ninh trật tự của chính quyền địa phương và công an. Bởi người uống bia rượu nếu lái xe là vi phạm luật giao thông, chưa kể đến những hệ lụy khác như mâu thuẫn, đánh nhau, gây án mạng là vi phạm pháp luật. Do đó, nhiều cơ quan lĩnh vực cần phải vào cuộc để ngăn chặn. Trước hết cần phải có biện pháp xử lý, chấn chỉnh chủ các quán nhậu khi tổ chức các cuộc thi uống rượu bia, trao thưởng như vậy. Đồng thời chấn chỉnh các hãng bia khi tài trợ cả thử thách phản cảm trên”, PGS.TS Lâm Bá Nam nêu ý kiến.

>>> Mời độc giả xem thêm video Say rượu tự đốt nhà mình khiến bạn nhậu tử vong: