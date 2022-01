Chồng say rượu nằm giữa đường, cô vợ vất vả vác về nhà

Chuyện say rượu với cánh mày râu là điều không thiếu. Ai biết điểm dừng để trở về nhà an toàn thì đã đành, nhưng không ít người nhận đến quên lối về. Cũng từ những vụ chồng uống rượu say, nhiều tình huống dở khóc dở cười khi vợ đến đón chồng về được chia sẻ rộng rãi. Điển hình như mới đây, loạt ảnh về “cặp đôi” miền Tây làm dân mạng vừa buồn cười vừa thương khi anh chồng say rượu nằm bệt trên vệ cỏ, còn “nóc nhà” vác xe đạp đi tìm. Trong ảnh, người chồng say xỉn đến nổi không đứng vững nên cô vợ phải lấy dây cột lại, để nằm lên yên xe rồi một tay ôm người, một tay dắt xe đi. Đi được một đoạn, anh chồng lại nhảy xuống đi bộ, lôi “nóc nhà” xềnh xệch phía sau. Hứng chí lên lại nhảy lên lưng, bắt vợ cõng. Sau khi đi qua một đoạn đường dài, đến bờ kênh thì anh chồng ngã nhào xuống. Cô vợ liền gọi mẹ chồng ra chứng kiến. Cái kết của bộ ảnh khiến dân mạng đặc biệt là hội chị em rất hả hê. Sau khi về tới nhà để chồng tỉnh rượu, người vợ đã cho anh ta nằm vào chiếc thùng phi sau đó đổ nước lạnh vào. Sau khi loạt ảnh đón chồng nhậu say về nhà được lên sóng, đa phần netizen đều phải ôm bụng cười nhưng cũng có phần thương cảm cho cô vợ khi phải bỏ công, bỏ việc để đi tìm. Một số netizen để lại bình luận: ""Mai này em sẽ hộ tống anh về nhà nếu anh say nhé". "Nghe nói miền Tây nhiều sông nước. Bảo anh em hội nhậu khiêng về cho chứ ai rảnh đâu mà rước". Theo tìm hiểu, những hình ảnh trên không phải là tình huống thực tế mà là một hoạt cảnh được page dựng lại để mua vui. Trước đó, không ít lần các ông chồng uống rượu say được vợ đón về khiến dân mạng cười nghiêng ngả. Mời quý độc giả xem video: Nhìn lại 50 năm VTV - Nguồn: VTV 24

