Phường không cấp giấy khai tử: Sở tư pháp Bình Dương nói gì?

Liên quan việc UBND phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương không cấp giấy khai tử cho dân, ngày 21/12, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Anh Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, cho biết: Ngay sau khi nhận thông tin báo chí phản ánh, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Phòng Tư pháp thị xã Tân Uyên và UBND phường Tân Phước Khánh làm thủ tục cấp giấy khai tử cho người dân.

Ngay sau đó chính quyền địa phương đã làm thủ tục cấp giấy chứng tử và đến tận nhà gửi thư xin lỗi, chia buồn cùng gia đình.

Thư xin lỗi của UBND phường do Chủ tịch Huỳnh Thị Chính ký gửi gia đình ông Hoàng. Ảnh: VŨ HỘI

“Bước đầu chúng tôi xác định là cán bộ tư pháp phường còn trẻ, làm việc máy móc, xử lý tình huống còn cứng nhắc nên khiến người dân bức xúc. Tôi khẳng định cán bộ tư pháp phường không nhũng nhiễu hay tiêu cực vòi vĩnh gì trong việc này” - bà Hoa cho biết thêm.



Trước đó, sau bốn ngày con gái 12 tuổi của ông qua đời vì tai nạn giao thông, gia đình mang biên bản giao nhận thi thể của Công an thị xã Tân Uyên, giấy chuyển xác của BV tỉnh Bình Dương cùng các giấy tờ xác nhận thân nhân đến UBND phường làm thủ tục khai tử cho con.

Tuy nhiên, cán bộ tư pháp coi hồ sơ xong cho biết: “Biên bản giao nhận tử thi của công an không đúng, không được đóng dấu mộc treo”.

UBND phường Tân Phước Khánh, nơi "hành" người dân khi cấp giấy chứng tử. Ảnh: VŨ HỘI

Người thân ông Hoàng lại cầm hồ sơ đến Công an thị xã Tân Uyên để xin giấy xác nhận. Gần một tuần sau gia đình tiếp tục mang hồ sơ kèm theo giấy xác nhận của công an đóng dấu bên dưới lên UBND phường Tân Phước Khánh làm giấy khai tử cho cháu. Tuy nhiên, cán bộ tư pháp lại không cấp giấy chứng tử vì “công an ghi không rõ tử vong tại chỗ, trên đường đi cấp cứu hay tại bệnh viện”.



Lúc này người nhà ông Hoàng cầm giấy xác nhận của Công an thị xã Tân Uyên đã đủ các thông tin về ngày giờ, địa điểm xảy ra tai nạn, tên tuổi nạn nhân tử vong... Tuy nhiên, cán bộ tư pháp không đồng ý nên người nhà ông Hoàng lại phải cầm hồ sơ đi về.

Trả lời Pháp Luật TP.HCM về việc trên, bà Huỳnh Thị Chính, Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh, cho biết: Cán bộ tư pháp hộ tịch nghiên cứu hồ sơ chưa kỹ đã gây khó khăn cho công dân. Chính quyền đến tận nhà gửi thư xin lỗi và thư chia buồn, đã được gia đình thông cảm chấp nhận lời xin lỗi.

Nói về việc này, ông Hoàng cho hay ông chỉ mong sau này cán bộ cần hỗ trợ người dân tốt hơn để hạn chế việc đi lại vất vả...