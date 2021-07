Phục sẵn ở ngõ dùng xẻng tấn công hàng xóm

Ngày 1/7, một cán bộ xã Đông Mỹ, TP.Thái Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông phục sẵn ở ngõ dùng xẻng đâm trọng thương hàng xóm hiện đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vụ phục sẵn ở ngõ dùng xẻng đâm trọng thương hàng xóm xảy ra khoảng 8h sáng cùng ngày. Thời điểm đó, ông Phạm Văn Hưng (50 tuổi, trú thôn Tống Thỏ Trung, xã Đông Mĩ) có việc đi ra ngoài vừa quay về đến cổng nhà mình thì bất ngờ bị người hàng xóm, nhà sát bên, ngồi ngay ngõ vung chiếc xẻng cầm sẵn trên tay đập nhiều nhát vào vùng đầu, cổ.

Tang vật vụ án và hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến ông Hưng không kịp trở tay, chỉ kịp hoảng loạn kêu cứu vài tiếng rồi gục ngay tại chỗ cùng chiếc xe gắn máy đang điều khiển. Nghe tiếng kêu, những người hàng xóm liền chạy ra nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng thương tích nặng, đồng thời trình báo sự việc cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, chính quyền, Công an xã Đông Mỹ và Công an TP Thái Bình đã nhanh chóng cử người xuống hiện trường khoanh vùng, khẩn trương truy bắt hung thủ gây án. Hung thủ bị bắt ngay sau đó là Phạm Công Thái (36 tuổi, trú cùng thôn Tống Thỏ Trung). Thái là hàng xóm chung ngõ với nhà nạn nhân.

Tại hiện trường, Công an đã thu giữ chiếc xẻng cán dài hung thủ dùng để gây án. Sau khi khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người chứng kiến vụ việc, Phạm Công Thái được đưa về Công an TP Thái Bình phục vụ công tác điều tra.

Trưa cùng ngày, một người hàng xóm nhà nạn nhân cho biết, cách đây khoảng 4-5 năm, do mâu thuẫn Thái đã cầm dao đâm vào vùng bụng ông Hưng khiến người hàng xóm bị trọng thương. Người này nói: "Do là hàng xóm láng giềng, hai nhà chung ngõ sống gần nhau nên lần ấy, sau khi sự việc xảy ra hai bên gia đình giải quyết dân sự mà không báo sự việc cho chính quyền địa phương và cơ quan công an...".

Cũng theo hàng xóm của nạn nhân lẫn hung thủ cho hay, vợ chồng nạn nhân Phạm Văn Hưng ở địa phương sống hiền lành, tử tế, là lao động tự do, có ba con, 2 gái một trai. Khi ông Hưng gặp nạn, người thân không dám báo cho bố mẹ anh này biết vì cả hai đã cao tuổi, sức khỏe yếu. Đối tượng Phạm Công Thái chưa lập gia đình, không nghề nghiệp, sống chung với bố mẹ, ít giao tiếp với hàng xóm láng giềng.

Hiện vụ phục sẵn ở ngõ dùng xẻng đâm trọng thương hàng xóm đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

