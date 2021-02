Tin nóng ngày 4/2: Người phụ nữ dùng dao cướp hàng xóm để trả nợ

Thiếu tiền trả nợ mang dao đâm hàng xóm cướp tài sản: Rạng sáng 3/2, bà Trần Thị Chua (SN 1976), trú TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa rời nhà đi bộ ra chợ Xổm ở phía biển để mua tôm, cá của những ngư dân trở về bến bãi sau chuyến đi khai thác hải sản. Bất ngờ bị Nguyễn Thị Lành (SN 1975 trú cùng địa phương) cầm dao đâm bà Chua gục rồi cướp tài sản. Hôm nay, Công an TP Cam Ranh đang tạm giữ Chua để điều tra về hành tội “Cướp tài sản”. Con trai "ngáo đá" cầm rìu đòi chém mẹ đẻ: Sau khi dùng ma túy đá, Nguyễn Chí Hướng (SN 1992, trú tại khu Yên Lập Đông, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã dùng rìu dài khoảng 30cm, đòi chém mẹ ruột gây hoảng sợ cho gia đình và người dân may mắn đã được lực lượng chức năng giải cứu. Hôm nay, Công an phường Minh Thành đã phối hợp với gia đình đưa Hướng đi chữa bệnh tại bệnh viện chăm sóc sức khỏe tâm thần. Nam sinh tung tin có 8 sinh viên ở Bình Dương mắc COVID-19: Ngày 4/2, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tiến hành làm việc với Đ.H.D (SN 1994, ngụ phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) về việc nam sinh này đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên địa bàn gây hoang mang dư luận. Công an Thành phố Thủ Dầu Một đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với D. Khởi tố nữ phó phòng tài chính kế toán Bệnh viện Bạch Mai: Lý Thị Ngọc Thủy, Phó trưởng phòng tài chính kế toán Bệnh viện Bạch Mai và Phan Minh Dung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (VFS) đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai. Theo đó, Bộ Công an đã khởi tố 2 bị can này để điều tra làm rõ. Đánh CSGT vì bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn: Nguyễn Văn Phương (SN 1976, thường trú TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và Trần Thị Kim Trang (SN 1985, thường trú huyện Bến Lức, tỉnh Long An) không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình được giấy tờ, trong hơi thở có nồng độ cồn... Bị yêu cầu dừng xe thì xông vào đánh CSGT. Hôm nay, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã khởi tố 2 bị can này để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. (Nguyễn Văn Phương tại cơ quan Công an). Một người tử vong nghi do rơi từ tầng cao của công trình xây dựng: Khoảng 15h30 ngày 4/2, nhiều người dân nghe thấy tiếng động lớn trước cửa tòa nhà số 195, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Khi lại gần kiểm tra, người dân tá hỏa phát hiện một người đàn ông nằm bất động, đã tử vong, nghi rơi từ tầng cao của tòa nhà xuống. Nạn nhân khoảng 40 tuổi, là công nhân đang xây dựng tại tòa nhà. Xe khách Cà Mau lao xuống kênh, hàng chục hành khách hoảng loạn: Rạng sáng 4/2, xe khách 52 chỗ ngồi của nhà xe Giáp Điệp (tỉnh Cà Mau) chở khoảng 20 hành khách lưu thông trên QL1 từ hướng TP.HCM về miền Tây. Khi đến chân cầu Bà Đắc thuộc xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ lao xuống kênh Bà Đắc đầy nước khiến hành khác hoảng loạn. Tuy nhiên, không có người nào bị thương. >>> Xem thêm video: Cãi nhau, lấy dao đâm chết hàng xóm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

