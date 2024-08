Phú Thọ: Công an vào cuộc vụ cháu bé bị cha dượng bạo hành

Ngày 13/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh vừa yêu cầu Công an huyện Tân Sơn báo cáo sự việc bé trai bị người đàn ông đánh đập, bạo hành và khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

Phùng Văn Tú tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 12/8, trên các diễn đàn mạng xã hội đăng tải clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông có hành vi đánh đập một bé trai, vụ việc được cho là xảy ra ở xóm Còn 1, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn. Clip ghi lại hình ảnh người đàn ông khoảng 30 tuổi trói chân, tay cháu bé, treo ngược lên một thanh gỗ, sau đó lấy dao cắt bỏ quần cháu bé và có hành vi đánh đập.

Cơ quan công an xác định, cháu bé xuất hiện trong clip tên là L.V.Q (sinh năm 2011). Người có hành vi bạo hành là Phùng Văn Tú (sinh năm 1992), là cha dượng của cháu bé.

Trước đó, ngay trong đêm 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Sơn đã triệu tập Phùng Văn Tú đến Công an huyện Tân Sơn để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Tú thừa nhận bản thân đã có hành vi đánh đập cháu bé như trong clip do thời gian gần đây, cháu Q đã trộm cắp tiền, tài sản của người thân.

Hình ảnh video ghi lại vụ việc.

Vì quá bức xúc nên ngày 4/8, Tú đã sử dụng dây thừng buộc chân, tay của cháu Q treo lên sà nhà sau đó sử dụng roi đánh, cắt quần áo và dội nước vào mặt cháu Q với mục đích để răn đe, giáo dục cháu. Theo cháu Q cho biết, đây là lần đầu tiên bị bố dượng đánh.

Cùng với việc chỉ đạo cơ quan Công an xác minh, xử lý vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đề nghị UBND Tân Sơn chỉ đạo Uỷ ban chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em huyện phối hợp với các các ban, ngành đoàn thể có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cháu Q để cháu sớm ổn định tinh thần và cuộc sống.

Qua vụ việc này là bài học đối với các gia đình trong việc quản lý, giáo dục trẻ em. Cơ quan công an đã kiến nghị các cơ quan chức năng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phải thường xuyên quan tâm, nắm bắt, có biện pháp giáo dục riêng đối với các cháu thiếu sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ và gia đình dẫn tới có hành vi thiếu chuẩn mực.

Đồng thời, các cơ quan báo chí, các trang mạng xã hội cần đưa tin trung thực, khách quan, có tính cảnh báo, giáo dục, tránh lợi dụng những vụ việc tương tự để “giật tít, câu like”, gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.