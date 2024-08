Bắt đối tượng dùng dao chém người tại quán ăn ở Hà Nội

Ngày 13/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1978, HKTT: Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa.

Trước đó, khoảng 22h ngày 9/7/2023, Nguyễn Văn Nghĩa ngồi ăn cùng 3 người góp vốn kinh doanh chung tại quán ăn ở Tổ An Đào, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Trong lúc ăn uống, xảy ra mâu thuẫn, Nghĩa đã dùng dao chém gây thương tích 1 người, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ điều tra thu thập được, ngày 02/02/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nghĩa về tội Cố ý gây thương tích. Ngày 22/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm đã ra Quyết định truy nã đối tượng. Đến ngày 05/8/2024, Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ đối tượng Nghĩa.

Hiện Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.