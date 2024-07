Hải Dương: Bé trai 11 tuổi bị cha dượng bạo hành bằng roi

Ngày 18/7, đại diện UBND xã Tiên Động (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) cho biết, chính quyền xã vừa làm việc với anh N.V.N ( thôn Quan Lộc, xã Tiên Động) để nhắc nhở, yêu cầu nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền trẻ em, không được tái phạm hành động bạo lực.



Anh N.V.N là người đã có hành vi bạo hành bằng roi với cháu Đ.T.T (11 tuổi, con riêng của vợ anh N).

Ảnh minh họa.

Thông tin từ đại diện UBND xã Tiên Động, cuối tháng 6/2024, chính quyền địa phương có nhận được thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ về trường hợp một bé trai nhập viện và điều trị tại trung tâm này với nhiều thương tích trên người, vùng tay và lưng có nhiều vết bầm tím bất thường.

UBND xã Tiên Động đã phối hợp cùng Công an xã Tiên Động vào cuộc, bước đầu xác định, cháu Đ.T.T (11 tuổi, trú tại thôn Quan Lộc, xã Tiên Động) bị bố dượng là anh N.V.N dùng roi điện đánh. Anh N đã thừa nhận hành vi khi làm việc với Công an xã Tiên Động. Nguyên nhân do cháu T. không ít lần đi chơi không xin phép, bố mẹ khuyên bảo nhưng không nghe lời.

Nhận thấy dấu hiệu nghiêm trọng của sự việc, vượt thẩm quyền xử lý, UBND xã và Công an xã Tiên Động đã báo cáo sự việc đến UBND huyện và Công an huyện Tứ Kỳ. Các cơ quan này đang tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Được biết, sau ly hôn, mẹ của cháu T. là chị N.T.L kết hôn với anh N., cháu T. ở cùng với mẹ và bố dượng.

Đại diện UBND xã Tiên Động cho biết, chính quyền địa phương đã đến thăm, động viên cháu T. Hiện cháu T. đã xuất viện, sức khỏe đã ổn định và trở về nhà.