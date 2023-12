Loạt vụ bạo hành trẻ em gây phẫn nộ dư luận năm 2023

Cha ném con 4 tuổi ra đường khiến rạn xương vai: Ngày 5/12, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Dương Vũ L. (trú thị xã Nghi Sơn) do có hành vi cố ý gây thương tích khi xách chân, quăng con gái 4 tuổi ra trước hiên nhà, gây rạn xương vai. Cụ thể, khoảng 20h ngày 29/10, camera an ninh của gia đình ghi lại hành vi bạo hành con gái của ông L.. Vào thời gian trên, con gái của ông L. khóc, đi theo mẹ từ trong nhà ra sân. Sau đó, cháu bé đứng cùng mẹ ở sân và khóc, mặc cho người mẹ dỗ dành. Lúc này, ông L. chạy từ trong nhà ra, đạp cháu bé ngã xuống sân. Người bố tiếp tục cầm chân bé lôi dưới đất rồi quăng ra cổng, cách khoảng 3m khiến cháu bé bị rạn xương vai. Mẹ quay clip ghi cảnh người tình hành hạ con ruột: Giữa tháng 10/2023, VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) và Lê Văn Bậm (45 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) về tội “Hành hạ người khác” và “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Chứng kiến việc người tình hành hạ con dã man, nhưng Nguyên không can ngăn mà dùng điện thoại quay lại rồi dùng tài khoản facebook của mình gửi cho người khác để đùa vui, giải trí. Bé 8 tuổi bị hàng xóm trói cột điện, đánh: Ngày 26/8, Công an quận 12, TP HCM cho biết đã bắt Lê Thị Diễm Trang, 35 tuổi, để điều tra hành vi hành hạ bé trai 8 tuổi. Trước đó, tại khu phố 3, phường An Phú Đông, Trang cầm chổi đánh một cậu bé không mặc quần áo, bị trói ở cột điện. Bé trai khóc cầu xin, còn Trang vừa đánh vừa mắng. Khi người dân đến khuyên can, Trang lớn tiếng gây gổ rồi tiếp tục vụt cán chổi. Sự việc được người dân ghi hình, báo chính quyền địa phương. Hai bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Ngày 25/8, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bảo mẫu Nguyễn Thị An (30 tuổi) mức án tù chung thân và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi, cùng trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) mức án 20 năm tù cùng về tội giết người. Trước đó, sáng 26/2 An dùng chân đạp vào bụng Đ khi thấy bé trai khóc. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do không thể cứu chữa được nữa nên Bệnh viện nhi Trung ương trả cháu Đ. về gia đình. Đến 19h ngày 2/3, cháu Đ tử vong. Cha dượng đốt bộ phận sinh dục bé trai 14 tuổi: Trần Thanh Hòa (SN 1997, trú phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, An Giang) là cha dượng của em T.K.T (14 tuổi), sống chung với mẹ của T. từ năm 2020. Trong quá trình sinh sống, do T. không nghe lời, Hòa tức giận và thường xuyên dùng tay, cây đánh gây thương tích. Khoảng đầu tháng 6, Hòa kêu T. vào nhà vệ sinh tự nhấn đầu vào thùng nước bằng nhựa. Thấy T. không thực hiện, Hòa dùng tay nhấn đầu T. vào thùng nước làm vỡ thùng, bị các cạnh thùng cắt vào vùng mũi, cổ và bụng của T. gây thương tích. Đến khoảng đầu tháng 7, do T. không nghe lời nên Hòa tiếp tục kêu T. vào trong bếp, dùng bật lửa đốt vùng kín của em. Ngày 17/7, Hòa bị Công an thị xã Tịnh Biên tạm giữ hình sự. Bắt nghi phạm bạo hành bé gái hơn 2 tháng tuổi: Ngày 21/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ số 3E Thông Thiên Học, phường 2, TP Đà Lạt) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Thương được xác định là người trực tiếp bạo hành cháu bé 2 tháng tuổi, con của người tình là chị Nguyễn Phúc Hồng Ân (22 tuổi, ngụ 21/2A đường Trần Phú, phường 3, TP Đà Lạt) dẫn đến đa chấn thương nội sọ, gãy xương cẳng tay, gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân, suy thận cấp, suy gan. Mẹ đánh con 13 tháng tuổi tử vong: Tối 16/5, sau khi kết thúc công việc tại quán karaoke, Thảo về nhà trọ ở khu phố 2, phường Tân Định, thị xã xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thấy con quấy khóc, Thảo đưa võng ru con nhưng bé vẫn không nín. Bực tức, người phụ nữ này đã dùng tay đánh nhiều lần vào người con trai cho đến khi bé không khóc nữa. Đến khoảng 23h cùng ngày, khi thức dậy để nấu mì tôm ăn, Thảo phát hiện bé không còn thở, người đã tím tái. Thảo hốt hoảng bế con nhờ người đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng bé đã tử vong. Khai với công an, Thảo đã thừa nhận hành vi đánh con, đồng thời cho biết trước khi về nhà có uống bia với khách ở quán karaoke nên không còn được tỉnh táo. Trước đó 2 ngày, Thảo còn sử dụng ma túy đá. Bảo mẫu bạo hành bé trai 6 tháng tuổi dẫn đến tử vong: Ngày 15/1/2023, Công an quận Bình Tân, TP HCM đã bắt khẩn cấp Võ Thị Mỹ Linh (SN 1993, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi giết người đối với một bé trai 6 tháng tuổi. Nạn nhân là cháu N.Đ.H.A, con của chị P.T.N.A (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Trước đó, nạn nhân được người nhà gửi cho đối tượng chăm sóc, với chi phí 3 triệu đồng/tháng. Được 1 tuần, người nhà nhận tin của Linh, báo rằng: cháu bé ngủ từ sáng tới trưa, không chịu bú sữa. Sau đó, cháu được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thở yếu, đỉnh đầu có vết bầm tím. bác sĩ xác định cháu bị dập não. Sau khi phẫu thuật, bé trai vẫn hôn mê sâu và được chăm sóc đặc biệt. Linh thừa nhận có đánh bé HA trong quá trình chăm sóc do cháu hay quấy khóc. Ngày 25/8, cháu N.Đ.H.A đã qua đời sau hơn 7 tháng được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM. >>> Xem thêm video: Chân dung nữ bảo mẫu bị tố bạo hành bé trai 1 tháng tuổi.

