Phó công an phường đánh tát cô gái tại Cao Bằng: Có tước danh hiệu CAND?

Hành vi côn đồ khi đánh tát phụ nữ vô căn cứ



Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về vụ việc Phó trưởng Công an phường ở Cao Bằng đánh phụ nữ tại quán cắt tóc đang gây bức xúc dư luận, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, nếu xác định người đàn ông đánh tát cô gái là phó Công an phường, dù cô gái không tố cáo về hành vi cố ý gây thương tích cũng vẫn cần xem xét về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Trường hợp chưa đến mức xử lý hình sự, cần xem xét kỷ luật thích đáng do đã vi phạm kỷ luật công an nhân dân.

Luật sư Cường phân tích, nội dung clip do camera giám sát ghi lại, người đàn ông đã có hành vi côn đồ khi liên tiếp đánh người phụ nữ và có dấu hiệu bắt giữ nam thanh niên ở tiệm tóc này trái pháp luật... Do đó, cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh làm rõ sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phó trưởng công an phường tát mạnh vào mặt cô gái được camera an ninh ghi lại.

Nội dung clip cho thấy, hành vi đánh người vô cớ, đánh phụ nữ lại càng không thể chấp nhận được, nhất là khi người hành hung lại là cán bộ công an. Bởi vậy, cô gái bị đánh có thể đi thăm khám, đề nghị giám định thương tích, trường hợp có thương tích xảy ra, dù tỉ lệ thương tích chưa tới 11 % vẫn có thể xử lý hình sự người đàn ông này về tội cố ý gây thương tích theo điều 134 bộ luật hình sự khi nạn nhân có yêu cầu.

Cần làm rõ hành vi định bắt giữ nam thanh niên trong đêm?

Luật sư Cường cho rằng, cơ quan chức năng cũng cần làm rõ hành vi bắt giữ người đàn ông trong clip có căn cứ hay không, có đúng quy định của pháp luật hay không?

Theo quy định của pháp luật, cơ quan chức năng chỉ được phép bắt người phạm tội quả tang, bắt người theo lệnh truy nã, bắt bị can để tạm giam, bắt bị cáo để thi hành hình phạt tù, giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Tất cả các hoạt động tố tụng này phải theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự 2015 và phải được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. Người bị bắt có quyền được biết mình bị bắt vì lý do gì và được quyền khiếu nại đối với quyết định bắt người.

Nam thanh niên tại quán cắt tóc bị yêu cầu lên xe ô tô.

Hiến pháp và pháp luật Việt Nam ghi nhận, bảo đảm và bảo vệ quyền tự do thân thể của công dân. Hành vi bắt giữ người phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Ngoài các trường hợp pháp luật quy định, cho phép bắt người, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như tất cả các tổ chức, cá nhân không được phép bắt giữ người, những trường hợp bắt giữ người ngoài trường hợp luật pháp quy định là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo quy định tại điều 157 BLHS về Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, tội danh này được cấu thành kể từ khi người thực hiện hành vi phạm tội đe dọa uy hiếp tinh thần, sử dụng vũ lực để ép buộc nạn nhân ra khỏi nơi cư trú, nơi làm việc của họ hoặc có những hành vi khác xâm phạm thân thể công dân, tước bỏ quyền tự do về thân thể của công dân trái pháp luật. Tội danh này không bắt buộc người phạm tội phải bắt được, giữ được nạn nhân.

Dẫn quy định tại Khoản 3, Điều 113 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, luật sư Cường cho biết, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, nếu không phải là trường hợp phạm tội quả tang; hoặc bắt người đang truy nã; công an tuyệt đối không được bắt giữ người vào ban đêm. Mọi hành vi bắt giữ người vào ban đêm, nếu không thuộc hai trường hợp nêu trên; đều được coi là trái luật và người bị bắt có quyền yêu cầu khiếu nại, bồi thường thiệt hại.

Hành vi bắt giữ người không có căn cứ, không đúng thẩm quyền, không theo trình tự thủ tục luật định là hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm sẽ bị kỷ luật, bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Phải bồi thường toàn bộ thiệt hại về vật chất, tinh thần cho nạn nhân theo quy định của pháp luật.

Cần kỷ luật nghiêm khắc

Luật sư Cường cho rằng, đối với cán bộ, công chức, đặc biệt là công an nhân dân, hành vi ứng xử với nhân dân phải đúng chuẩn mực, có văn hóa, thể hiện thái độ tôn trọng nhân dân, phục vụ nhân dân. Những hành vi lạm quyền, lộng quyền, coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân thì cần phải xem xét xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bởi vậy, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ kết luận là cán bộ công chức vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật, ngoài trách nhiệm pháp lý, người vi phạm phải chịu chế tài trước pháp luật thì cán bộ, công chức vi phạm pháp luật còn bị kỷ luật công chức và kỷ luật đảng.

Với hành vi đánh người, bắt giữ người trái pháp luật mà được cơ quan chức năng kết luận thì mức hình thức kỷ luật có thể là cao nhất: Tước danh hiệu công an nhân dân và khai trừ ra khỏi Đảng.

Những hình ảnh phản cảm khiến dư luận bức xúc.

“Vụ việc ở trên là nghiêm trọng, làm xấu đi hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân, đe dọa đến sức khỏe, quyền được bảo vệ thân thể, danh dự uy tín của công dân. Bởi vậy, dù nạn nhân không đề nghị xử lý, cơ quan chức năng vẫn vào cuộc xem xét xử lý về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và hành vi vi phạm kỷ luật công chức. Ngoài ra, dù bất cứ nguyên nhân lý do gì, hành vi của cán bộ công an đánh người , đặc biệt là đánh phụ nữ là hành vi không thể chấp nhận được. Hành vi này sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật nghiêm khắc”, luật sư Cường nêu ý kiến.