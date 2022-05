Phó Công an phường đánh phụ nữ: Chủ tịch Cao Bằng yêu cầu xử nghiêm

Ngày 4/5, ông Hoàng Xuân Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, sau khi có thông tin phản ánh sự việc Phó trưởng Công an phường Sông Bằng (TP Cao Bằng) có hành vi hành hung, đánh phụ nữ tại tiệm cắt tóc lan truyền trên mạng và báo chí, tỉnh đã chỉ đạo phía Công an xử lý theo quy định.

Phó trưởng Công an phường Sông Bằng đánh phụ nữ.

"Hiện tại, Công an tỉnh chưa có báo cáo bằng văn bản về vụ việc. Tuy nhiên, quan điểm của tỉnh là phải xử lý nghiêm, tuyệt đối không bao che những hành vi vi phạm pháp luật", Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng thông tin thêm.

Trước đó, khoảng 23h ngày 28/4, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng cùng 2 cán bộ khác đi xe biển trắng tới tiệm cắt tóc của anh K. (tổ 1, phường Đề Thám, TP Cao Bằng) để bắt giữ một thanh niên không rõ lý do nhưng bị người tại đây ngăn cản.

Trong lúc giằng co, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng đã nhiều lần đánh vào mặt một phụ nữ ngăn cản. Toàn bộ vụ việc được camera nhà dân ghi lại. Hiện tại, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng đang bị tạm đình chỉ công tác.

Hiện, vụ Phó Công an phường đến nhà đánh phụ nữ đang được Công an tỉnh Cao Bằng điều tra, làm rõ.

