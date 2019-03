Lý do khiến cán bộ công an bắt sòng bạc "thiếu gia" bị luân chuyển

Chủ tịch TP.Cần Thơ cho biết, sau khi phá sòng bạc của các "thiếu gia" ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, một phó công an phường đã chuyển công tác đi nơi khác. Tuy nhiên, việc chuyển công tác của cán bộ công an này có lý do chưa thể nói ra được.

Chiều 28.3, tại cuộc họp giao ban báo chí quý I năm 2019, liên quan đến việc các "thiếu gia" đánh bạc nhưng được thả, còn người phá được sòng bạc trên thì bị điều chuyển công tác gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết, sau khi các cơ quan báo chí phản ảnh, ông đã tìm hiểu vụ việc rất kỹ và thấy có nhiều vấn đề được đặt ra.



"Thứ nhất, biên bản vụ đánh bạc trên đã sửa. Thời điểm này phá 2 sòng bạc nhưng sửa còn một sòng. Chính vì vậy về nội dung, quy mô đã khác đi, bởi nếu một sòng thì xử lý hành chính, 2 sòng thì xử lý hình sự", Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nói.

Ông Thống nói tiếp: "Thứ hai, trong quá trình diễn ra vụ việc trên, một phó công an phường có vai trò trong việc bắt sòng bạc nói trên bị điều chuyển công tác. Tuy nhiên, theo tôi tìm hiểu, việc chuyển công tác của anh phó công an này có lý do khác mà tôi chưa thể nói ra được, bởi có liên quan đến một vụ án khác đang được điều tra và lý do điều chuyển công tác này là thuyết phục".

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nói về vụ đại úy Trần Ngọc Hiếu bị điều chuyển công tác. Ông Thống nhận định, vụ việc trên tưởng chừng đơn giản nhưng lại khá phức tạp. Vì vậy, ông đề nghị phía công an nhanh chóng xác minh làm rõ. "Tất cả những vấn đề có liên quan cần phải có thời gian để xác minh cho chính xác. Sau đó, phía công an có trách nhiệm công bố thông tin".



Trước đó, một số trang báo mạng đăng tải thông tin, đại úy Trần Ngọc Hiếu - nguyên phó trưởng Công an phường Hưng Phú (quận Cái Răng) bị điều chuyển về làm đội phó Đội Phong trào Công an huyện Vĩnh Thạnh - một huyện xa nhất ở TP.Cần Thơ sau khi tham gia phá sòng bạc của một số thiếu gia (số tiền thu được tại sòng bạc khoảng 90 triệu đồng). Còn những người tham gia đánh bạc chỉ bị xử lý hành chính và được cho về ngay sau đó.