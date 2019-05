Phật tử chùa Ba Vàng Phạm Thị Yến tiếp tục đăng đàn thuyết giảng

Bà Phạm Thị Yến (SN 1970, Hạ Long, Quảng Ninh) có pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán. Mặc dù trên danh nghĩa chỉ là Chủ nhiệm một CLB tu tập và không nắm giữ bất cứ chức vụ quản lý nào nhưng trên thực tế, sức ảnh hưởng của bà là vô cùng lớn. Bà Yến cùng các bài giảng của mình ngoài việc xuất hiện công khai trong các tài liệu tuyên truyền chính thống của chùa Ba Vàng, còn sở hữu nhiều kênh mạng xã hội có lượt theo dõi rất lớn.

Trên các kênh truyền bá của mình, bà Yến thường xuyên xuất hiện trên các pháp giảng để nói về những điều hoang đường, gây hoang mang dư luận.

Phật tử Phạm Thị Yến dẫn chứng cô gái giao gà ở Điện Biên bị sát hại thương tâm và cho rằng do có ác nghiệp từ nhiều kiếp trước nên bị quả báo như “Nguyên nhân chính không phải là nguyên nhân đi ship hàng mà khiến bị hiếp như vậy. Mà nguyên nhân chính phải do các ác nghiệp của bạn ấy trong tiền kiếp. Và duyên trong hiện tại bạn ấy lại sát sinh, 2 cái này cộng vào nhau khiến bạn ấy bị như vậy. Ai làm gì cũng phải do quả báo của chính mình....” – bà Yến nói khi thuyết giảng. Những phát ngôn của bà Yến không chỉ khiến dư luận bức xúc mà lãnh đạo chính quyền địa phương cũng phải phản đối mạnh mẽ những phát ngôn đó.