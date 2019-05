Công an phát lệnh truy tìm nguyên cảnh sát dùng sổ đỏ giả bán đất ảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa có thông báo số 2318 gửi công an 24 quận huyện của thành phố về truy tìm đối tượng Nguyễn Duy Khánh, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt Công an TP.HCM.

Theo thông báo, cơ quan công an đã thụ lý khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với hành vi của Khánh. Tuy nhiên, đối tượng này hiện đã không còn ở nơi cư trú. Vì vậy cơ quan chức năng ra thông báo truy tìm.

Sổ đỏ giả Khánh dùng để bán đất ảo chiếm đoạt 2,5 tỉ.

Trước đó, sau một thời gian khoe nghề là cảnh sát giao thông, khoe quan hệ quyền lực, khoe nhà cửa, Khánh lấy được lòng tin của ông Cao Huỳnh Phú (ngụ quận 7 TPHCM).

Khánh gạ ông Phú mua lô đất biệt thự diện tích 264m2 tại địa chỉ số 30 đường số 1 (phường 5, quận 8) của ông N.L (ủy quyền cho Khánh giao dịch) với giá gần 8,5 tỉ đồng. Để ông Phú tin tưởng, Khánh đưa cho nạn nhân xem cả sổ đỏ và còn dẫn đi xem đất.

Quá tin tưởng nguyên vị cảnh sát này, cuối năm 2017, ông Phú đã đặt cọc cho Khánh số tiền lên tới 2,5 tỉ đồng và được đối tượng này giao cho quyển sổ đỏ khu đất hẹn ngày ra làm thủ tục công chứng mua bán.

Tuy nhiên, công chứng phát hiện chứng minh thư của ông N.L là giả nên không công chứng mua bán. Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM chi nhánh quận 8 cũng phát hiện sổ đỏ giả.

Trước sự thật trên, suốt từ năm 2018 tới nay, ông Phú liên tục đòi lại tiền nhưng Khánh không trả, nên đã tố cáo tới cơ quan công an.