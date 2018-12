Phát hiện xe tải đang đổ trộm rác thải công nghiệp ra môi trường

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 18/12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ tài xế Nguyễn Trường Giang (22 tuổi, quê tỉnh Hòa Bình) cùng tang vật và phương tiện để điều tra về hành vi đổ trộm rác thải công nghiệp ra môi trường.



Hiện trường nơi chiếc xe tải đổ trộm chất thải công nghiệp.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 18/12, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Biên Hòa phối hợp cùng với Công an xã Hóa An bắt quả tang tài xế Nguyễn Trường Giang điều khiển xe tải mang BS:54U-2077 chở hàng trăm bao tải đựng rác thải công nghiệp chưa qua xử lý (gồm: cao su, ni lông, keo dán, vải vụn lau dầu mỡ…) đổ trộm tại một bãi đất trống trên địa bàn xã Hóa An.

Làm việc với công an, tài xế Nguyễn Trường Giang khai nhận đã thu gom rác thải tại TX.Thuận An (tỉnh Bình Dương) sau đó lợi dung đêm khuya vắng người qua lại chở về bãi đất trống thuộc xã Hóa An để đổ trộm.