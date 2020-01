Phát hiện xe khách "nhét" 82 người trên xe 40 chỗ dịp Tết

(Kiến Thức) - Ngày 20/1 (26 tết), Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phát hiện và xử phạt 210 triệu đồng đối với 2 xe khách chở người vượt quá số lượng quy định.

Tối 19/1, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe khách 40 chỗ lưu thông hướng TP.HCM - Nghệ An do tài xế Nguyễn Văn Nghĩa (40 tuổi, ngụ Nghệ An) lái. Tại đây, CSGT phát hiện trên xe có tổng cộng 82 người, vượt 42 người quy định.

Thời điểm kiểm tra, tài xế Nghĩa không xuất trình được giấy phép lái xe và hợp đồng vận chuyển hành khách. Do đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác của Phòng CSGT Đồng Nai kiểm tra xe khách 43 chỗ lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ TP HCM đi Quảng Trị do tài xế Hoàng Quỳnh (49 tuổi, ngụ Quảng Trị) điều khiển.