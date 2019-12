Kinh hoàng những vụ xe khách tai nạn trong năm 2019

1. Xe khách điên đâm hàng loạt xe máy, 4 người thương vong: Khoảng 7h sáng 3/1, xe ô tô khách mang BKS 77B-008.29 do tài xế Lê Văn Liêm (24 tuổi, trú tại tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông theo hướng tỉnh Bình Định đi Đắk Lắk. Đến địa phận xã Chư HDrông, TP Pleiku, Gia Lai thì bất ngờ va chạm mạnh với một xe mô tô mang BKS 82L1- 038.87 lưu thông phía trước. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe khách tiếp tục lao lên vỉa hè đâm vào 2 xe máy khác. (Ảnh: Tuệ Lâm, Nguyễn Cường) Hậu quả vụ tại nạn, một người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương. (Ảnh: Tuệ Lâm, Nguyễn Cường) 2. Xe khách lật đè nam thanh niên đi xe máy trên đường tử vong: Khoảng 10h ngày 6/1, xe khách biển số 12Bxxxx đang lưu thông trên Quốc lộ 4D, chiều Sa Pa về thành phố Lào Cai, đến km 23 thuộc địa phận xã Trung Chải (huyện Sa Pa) bị lật nghiêng, xe khách tai nạn đã đè lên một xe máy lưu thông chiều ngược lại. Hậu quả, nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, hành khách trên xe bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. (Ảnh: Bảo Ngân) 3. Xe chở sinh viên đi thực tập gặp tai nạn trên đèo Hải Vân: Khoảng 13h ngày 8/1, xe khách biển kiểm soát TP HCM chở hơn 20 người của trường Cao đẳng Kiên Giang đang đi thực tập, lưu thông qua đèo Hải Vân theo hướng nam - bắc. Khi cách phía bắc chân đèo Hải Vân khoảng 2 km thuộc địa phận huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), xe khách bất ngờ bị lật xuống đèo. (Ảnh: Zing) Vụ tai nạn khiến một nữ sinh tử vong, 20 người bị thương. (Ảnh: Zing) 4. Xe tải tông đuôi xe khách trên đường cao tốc Hà Nôi - Lào Cai: Khoảng 9h sáng ngày 1/2, trên cao tốc Hà Nội-Lào Cai đoạn qua Phù Ninh, vào thời điểm trên ô tô chở khách mang biển kiểm soát 25B - 00011 gặp sự cố phải dừng đỗ bên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai bị một chiếc xe tải chở hoa quả mang BKS 29C - 997 99 đi cùng chiều đâm vào phần đuôi xe. Hậu quả, 2 xe hư hỏng nặng, hàng hóa trên xe đổ tràn xuống đường dẫn đến ùn tắc giao thông. 5. Xe khách đấu đầu xe tải trên QL2, gây ùn tắc giao thông cục bộ: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 sáng ngày 12/2, chiếc xe ô tô khách 24 chỗ mang BKS 20B - 006.xx đang chở khoảng 20 hành khách, di chuyển trên tuyến Quốc lộ 2 theo hướng Hà Giang - Thái Nguyên, khi đến Km 63 (địa phận xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) đã va chạm với xe tải mang biển số 88C-069.xx. Hậu quả, hai chiếc xe hư hỏng nặng, 5 người bị thương trong đó có 1 người gẫy chân. 6. Xe khách đâm vào đuôi xe container khiến 2 người tử vong: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h27 ngày 5/3, xe khách 16 chỗ mang BKS 36B - 027.16 do tài xế Nguyễn Hữu Hậu (SN 1989 tĩnh Gia, Thanh Hóa) điều khiển chạy theo hướng Hà Nội đi Ninh Bình khi đang di chuyển đến địa phận xã Yên Trung thì đâm vào đuôi xe container đi cùng chiều, phía trước. Vụ tai nạn khiến hai người tử vong, hai xe hư hỏng nặng. 7. Xe khách mất lái tông chân cầu vượt, 12 người bị thương: Vào khảng 11h50 ngày 22/3, tại km 53+000, quốc lộ 5 hướng Hải Phòng – Hà Nội thuộc phường Bình Hàn (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xe Kết Đoàn BKS 15B 02582 do Đỗ Đình Tiến (SN 1982, trú tại phường Vân Cơ (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) điều khiển đã đâm vào chân trụ cầu vượt. Vụ tai nạn khiến 12 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng. 8. Va chạm trên đường cao tốc hai cha con tử vong thương tâm: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h ngày 27/3, tại đường Võ Trần Chí hướng từ Quốc lộ 1 về cầu Chợ Đệm ông Lâm Văn Quang (49 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển xe máy biển số 68D1-544.47 chở con gái khi di chuyển qua giao lộ đường Trần Đại Nghĩa, huyện Bình Chánh đã va chạm với 2 phương tiện là ô tô 7 chỗ và xe khách 29 chỗ đang chạy cùng chiều. Hậu quả vụ tại nạn đã khiến hai cha con ông Lâm Văn Quang tử vong. 9. Xe khách đâm đoàn đưa tang ở Vĩnh Phúc, 10 người thương vong: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h ngày 29/3, tại ngã 4 quốc lộ 2C với tuyến đường đi Mả Lọ, địa bàn xã Trung nguyên, huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách mang biển số 27B – 00343 do Phanh Thanh Phú điều khiển đã lao vào đoàn người đang đưa tang. Hậu quả, vụ tai nạn đã làm 7 người chết, 3 người bị thương. 10. Xe ô tô đâm liên hoàn trên quốc lộ 1A, thiêu cháy 2 người trong cabin: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h15 ngày 10/4, do một chiếc xe ô tô tải mang BKS: 37C- 089.78 di chuyển theo hướng Nam – Bắc. Đến Km351+150 QL1A, đoạn qua địa phận xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, phương tiện nay chuyển hướng thì va chạm với xe bán tải mang BKS Lào 8586 di chuyển cùng chiều và xe khách BKS: 37B-003.51 di chuyển theo chiều ngược lại. (Ảnh: Nguoiduatin) Cú va chạm mạnh dẫn đến phần đầu xe tải mang BKS: 37C- 089.78 bị bốc cháy. Vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong. (Ảnh: Nguoiduatin) 11. Xe khách tông trực diện xe tải, 2o người thương vong: Khoảng 13h ngày 2/5, tại địa bàn xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, xe khách BKS 53S – 89992 do tài xế Nguyễn Văn Dũng (33 tuổi) điều khiển đã tông vào xe tải biển số 47C – 08799 do tài xế Dương Phú Tài (28 tuổi) điều khiển. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến anh Võ Hiếu T. (xã Krông Nô – tỉnh Đắk Lắk) và Lê Thị Mỹ Hạnh (Chư Pưh – tỉnh Gia Lai) đã tử vong khi đến bệnh viện. Sau khi được cấp cứu nhưng do bị thương năng tài xế Nguyễn Văn Dũng đã tử vong. 12. Taxi tông trực diện xe khách, 3 người tử vong tại chỗ: Vào khoảng gần 22h, ngày 9/5, xe taxi BKS 14A-190.50, do Bùi Minh Tiến (30 tuổi, trú tại phố Lỷ A Coỏg, thị trấn Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, đang lưu thông trên QL18 theo hướng Hạ Long - Móng Cái, khi thôn 1, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, Quảng Ninh thì bất ngờ đấu đầu xe khách BKS 17B - 017.37 do Trần Ngọc Dương (34 tuổi, trú tại xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) điều khiển đi theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương. (Ảnh: Laodong) 13. Xe ô tô 4 chỗ đấu đầu với xe khách, 2 người đàn ông tử vong: Đêm 9/5, ông Nguyễn Trần Quốc Tuấn (51 tuổi) điều khiển ô tô 4 chỗ trên quốc lộ 20, hướng từ TP HCM đi Đà Lạt đã đâm trực diện xe khách giường nằm do tài xế Nguyễn Đình Duy (33 tuổi) chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương. (Ảnh: Giadinh) 14. Xe tô chở 40 công nhân lật ngang, 10 bị thương: Sáng 11/5, anh Ngô Công Bình lái ôtô chở 40 công nhân từ huyện Tân Thạnh đi TP Tân An (Long An) làm việc. Khi chạy trên quốc lộ 62, đến khu vực huyện Thạnh Hóa, ôtô bất ngờ đâm vào lề đường rồi lật ngang. Vụ tai nạn đã khiến 10 người bị thương. (Ảnh: Conglyxahoi) 15. Hai xe khách tông nhau, 7 người bị thương nặng: Vụ tai nạn xảy ra vào 24/5, do ông Trần Ngọc Vinh (45 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều khiển xe ô tô giường nằm chở 19 người chạy trên tuyến tránh của đường Hồ Chí Minh (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Khi rẽ sang quốc lộ 25 đi huyện Phú Thiện, xe bất ngờ tông vào ôtô khách cùng loại chở 14 người do ông Phan Trọng Phương (43 tuổi, quê Đăk Lăk) điều khiển chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến 7 người bị thương nặng, nhiều hành khách hoảng sợ, la hét đâp kính xe thoát thân. (Ảnh: Anninhthudo) 16. Xe khách đang lưu thông trên đường bốc cháy dữ dội, hành khách hoảng hốt kêu cứu: Vào khoảng 2 giờ ngày 17/6, xe khách giường nằm BKS 69B-004.42 do Nguyễn Duy Hiếu (38 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) điều khiển đi từ Vũng Tàu về Cà Mau đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến nhiều hành khách hốt hoảng kêu cứu. (Ảnh: Tienphong) 17. Va chạm giữa xe tải chở sắt và xe giường nằm ở Hòa Bình, khiến 3 người chết và 38 người bị thương: Theo đó, vào khoảng 00h15 ngày 17/6/2019 tại Km 134+300 Quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Tiểu Khu, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách BKS 27B-00371 do ông Cao Xuân Hồng (sinh năm 1974, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) điều khiển đi hướng Hà Nội - Sơn La với xe ô tô tải BKS Lào un-8500 do ông Nguyễn Như Quỳnh (sinh năm 1991 trú tại xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) điều khiển đi ngược chiều. Hậu quả, vụ tai nạn khiến khiến 3 người tử vong, 38 người bị thương. 18. Xe khách gây tai nạn liên hoàn, 5 người thương vong: Khoảng 9h20 sáng 27/7, một xe khách mang BKS: 14B - 019.29 chạy tuyến Vân Đồn - Mỹ Đình lưu thông hướng từ cầu Bãi Cháy đi Trần Hưng Đạo bất ngờ bị mất lái lao qua làn đường đối diện đâm hàng loạt xe máy trên đường, rồi lao lên vỉa hè, đâm vào một số phương tiện đang đỗ phía trước Bưu cục Trần Hưng Đạo (TP. Hạ Long) mới dừng lại. (Ảnh: ATGT) Hậu quả, vụ tai nạn khiến 5 người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Trong đó có 2 trong số 5 nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện, nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng. (Ảnh: VOV) 19. Xe khách tông 2 xe máy rồi lao vào nhà dân, 2 người thương vong: Khoảng 14h20 ngày 28/8, một xe khách mang BKS: 37B - 016.22 do tài xế Lê Văn Thành (31 tuổi, trú xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) lưu thông trên QL1A theo hướng Nam - Bắc, khi đến đoạn qua thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 76HM - 5930 do chị Nguyễn Thị Mến (35 tuổi, trú TT.Châu Ổ) điều khiển đi cùng chiều, chưa dừng lại, chiếc xe khách này tông tiếp vào xe máy mang BKS: 76U9 - 5818 do ông Võ Văn Vận (68 tuổi, trú thôn Đông Yên, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn) chạy ngược chiều, sau đó lao vào cửa hàng giày. Hậu quả, vụ tai nạn khiến một người tử vong và 1 người bị thương. (Ảnh: Báo SGGP) 20. Tránh xe đi ngược chiều, ô tô khách lật ngang giữa đường: khoảng 5h30 sáng 9/9, tài xế Bùi Vạn Cường (SN 1975, trú tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe khách mang BKS 47B-014.90 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai đi Đắk Lắk, khi đi đến đoạn qua địa bàn cầu 110, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk do tránh một xe tải đi ngược chiều, xe bị mất thăng bằng rồi lật nghiêng giữa đường. Hậu quả, vụ tai nạn khiến xe bị hư hỏng nặng, 3 hành khách trên xe bị thương. (Ảnh: Zing)

21. Xe giường nằm đi Lào lật, 21 người thương vong: Khoảng 4h sáng 9/10, một chiếc xe giường nằm mang BKS: 37B - 020.02 chở theo 21 người đi tuyến Nghệ An - Lào, khi di chuyển trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Sơn Trung thì bất ngờ mất lái lao thẳng xuống ruộng. (Ảnh: Tri Thức Trẻ) Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến 1 hành khách ngồi phía sau kẹt trong xe tử vong, 20 hành khách khác trên xe bị thương và được mọi người giải cứu đưa đi cấp cứu. (Ảnh: Tri Thức Trẻ) 22. Xe khách tông nát dải phân cách quốc lộ 13, hàng chục hành khách hoảng loạn: Khoảng 11h30 ngày 5/11, tài xế Hồ Văn Hoàng (37 tuổi, quê Bình Phước) lái xe khách Thảo Linh (BKS 51B - 20307) chạy hướng Bình Dương đi Bình Phước đã va chạm với 1 xe tải (chưa rõ người điều khiển) chạy cùng chiều trên đường quốc lộ 13 (đoạn qua Bến Cát, tỉnh Bình Dương, sau khi xảy ra va chạm, một xe khách khác (chạy cùng chiều) từ phía sau lao tới húc vào đuôi xe khách Thảo Linh. (Ảnh: Nld) Trước đó, này 18/8, cũng trên quốc lộ 13 (cách vị trí tai nạn trên gần đến 10km), chiếc xe khách Thảo Linh biển số 51B 20307 này đã nổ lốp, văng bánh xe, chiếc xe sau đó lật ngửa khiến khoảng 10 hành khách phải nhập viện. (Ảnh: Nld) 23. Xe Tucson lấn làn gây tai nạn liên hoàn, 3 người bị thương: khoảng 15h ngày 1/12, một xe ô tô Tucson BKS 34A - 208.87 di chuyển trên đường Hạ Long theo hướng đi từ Bãi Cháy về Cái Dăm, khi đi tới đoạn gần cây xăng Bãi Cháy trên đường Bãi Cháy (thuộc phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ va chạm với xe bán tải chạy ngược chiều. Chưa dừng lại, chiếc xe BKS 34A - 208.87 va chạm tiếp vào xe máy do một người phụ nữ chở con nhỏ điều khiển, sau đó lao thẳng vào chiếc xe khách Limousine Phúc Xuyên rồi mới dừng lại. (Ảnh: Hải Ninh) Hâu quả, vụ tai nạn khiến 2 mẹ con đi xe máy và lái xe Tucson bị thương. Chiếc xe Tucson và Limousine Phúc Xuyên bị hư hỏng nặng. (Ảnh: CAQN) 24. Xe khách tai nạn kinh hoàn trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, một người tử vong: khoảng 16h35 chiều 3/12, một xe khách mang BKS: 37B - 023.61 va chạm với một xe khách khác mang BKS 98B 021.47 và 2 xe máy (chưa rõ BKS) lưu thông cùng chiều tại cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, đoạn thuộc địa phận xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. (Ảnh: Giadinh) Hậu quả, vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, nhiều xe bị hư hỏng nặng. (Ảnh: Giadinh)

