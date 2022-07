Phát hiện thi thể người đàn ông trong khu đô thị ở Hà Nội

Ngày 9/7, Công an huyện Thanh Oai, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc một nam giới tử vong nhiều ngày tại một khu đô thị trên địa bàn xã Cự Khê, huyện Thanh Oai.

Khu vực phát hiện thi thể người đàn ông.

Trước đó, tối 8/7, Công an huyện Thanh Oai nhận tin báo về việc tại khu đô thị trên địa bàn xã Cự Khê, người dân ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Sau đó, trong quá trình tìm kiếm, mọi người đã phát hiện thi thể một nam giới đang phân huỷ .

Quá trình khám nghiệm và điều tra, Công an xác định nạn nhân tử vong do sử dụng ma tuý dẫn đến bị sốc. Người này sinh năm 1982, cư trú trên địa bàn huyện Thường Tín, giáp với khu đô thị. Công an huyện Thanh Oai cho biết thêm, người này đã tử vong từ 6 ngày trước, chỉ đến khi thi thể phân huỷ nặng, bốc mùi hôi thối mới được người dân phát hiện.

Gia đình người này cũng đã tìm kiếm 6 ngày nay nhưng không liên lạc được cho đến khi người dân phát hiện thi thể. Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, chúng tôi đã bàn giao thi thể về cho gia đình tổ chức hậu sự.