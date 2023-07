Phạt 13 triệu đồng 2 nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh đánh khách

Liên quan đến vụ 2 nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh (số 17-19 phố Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) có hành vi hành hung thực khách, ngày 12/7, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 nhân viên này.

Hình ảnh khách hàng chia sẻ lên trang cá nhân tố cáo bị nhân viên tiệm bánh hành hung.

Theo đó, Công an quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 2 nhân viên của quán bánh mì Nguyên Sinh mỗi người 6,5 triệu đồng về hành vi Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 2 người này đã chấp hành quyết định xử phạt hành chính.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh "tố" 2 nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh có hành vi hành hung thực khách. Theo đó, tối 30/6, 3 người trong một gia đình đến quán bánh mì Nguyên Sinh ăn tối. Thực khách có mang theo lon nước dừa vào quán nên đã bị một số người của quán này chỉ trích là "vô văn hoá", "ngu dốt".

Cảm thấy bị xúc phạm nên 3 vị khách này quyết định không ăn nữa và ra về. Đồng thời, đã "góp ý nhẹ nhàng" trong lúc ra về. Tuy nhiên, chủ quán và nhân viên không có thái độ tiếp thu, tiếp tục nói rằng không nhắm đến gia đình vị khách "như một cách phủ nhận trách nhiệm".

"Mình quá bực bội nên mới nói nếu phiền phức như vậy thì chị làm cái biển thật to đặt ở ngoài để khách chú ý, không phải nơi nào cũng có quy định như vậy (quy định không được mang nước vào quán) và chị cũng đỡ phải nhắc người ta. Chủ quán và nhân viên không hề tiếp nhận góp ý này, bắt đầu xúc phạm mẹ mình, lao vào tát mình và đánh em mình ngã xuống vỉa hè" - vị khách chia sẻ.

Vị khách này ngay sau đó đã làm đơn trình báo Công an phường và cho biết bản thân "vô cùng sốc", "thất vọng". Công an phường Hàng Trống sau đó đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Hoàn Kiếm xử lý theo quy định.