Từ vụ hiếp dâm cô gái trẻ, vạch mặt kẻ giết 2 bé gái

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h ngày 14/5/2016, hai cháu Tạ Thu T. (9 tuổi) và Nguyễn Thu T. (10 tuổi) đều ở xã Khai Thái (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) rủ nhau sang nhà bà ngoại chơi. Đến tối, không thấy các con về, gia đình mới hốt hoảng đi tìm. Họ đi khắp ngõ xóm, đến tất cả những người quen nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hai cô bé đâu nên đã trình báo lên Công an xã Khai Thái. (Ảnh minh hoạ, nguồn internet) Thời điểm này, Công an cũng đặt ra nghi vấn các cháu bị bắt cóc bởi theo thông tin người dân cung cấp, vào chiều 14/5 tại địa bàn thôn có nhiều xe ô tô lạ ra vào. Tiến hành xác minh những xe này, công an làm rõ lái xe chỉ chở hàng vào giao cho các cửa hàng tạp hóa trong thôn. Mọi di biến động đều trùng khớp, không có gì bất minh. Như vậy, manh mối đầu tiên đã được loại bỏ. Nhiều tháng đã trôi qua, sự biến mất của hai cháu bé tên T vẫn là một bí ẩn (Ảnh minh hoạ, nguồn internet) Bất ngờ, vào tháng 11 năm ấy, tại xã Khai Thái xảy ra một vụ việc chấn động. Đó là buổi trưa 19/11, khi trên đường về nhà, hai thanh niên địa phương phát hiện dưới mương nước cạn có một gã đàn ông đang khống chế, hiếp dâm cô gái trẻ. Hai người này dừng lại định can thiệp thì bị gã kia lấy dao ra đe dọa khiến hai thanh niên phóng nhanh về làng gọi thêm người. Chỉ ít phút sau, những người trong làng chạy ra. Thấy có đông người, gã đàn ông buông cô gái và nhanh chân tẩu thoát. (Ảnh minh hoạ, nguồn internet) Theo trình bày của nạn nhân, trưa 19/11, cô gái đi một mình về nhà. Khi đến con mương cạn thì bất ngờ một thanh niên cầm dao nhảy ra chặn đường. Người này dí dao vào cổ khống chế và lôi cô gái xuống phía dưới mương nước để giở trò đồi bại. Quá sợ hãi, cô gái ra sức chống cự, chỉ đến khi người dân xuất hiện, gã thanh niên kia mới buông tay. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Phú Xuyên nhanh chóng tiến hành xác minh. Chỉ ít lâu sau đó, nhân thân đối tượng gây án được làm rõ là Đào Văn Hùng (SN 1986, trú tại xã Khai Thái, Phú Xuyên, Hà Nội). (Ảnh minh hoạ, nguồn internet) Hùng vốn không nghề nghiệp, sống khá khép kín cùng bố mẹ và một người em bị tật nguyền. Khi lực lượng công an tới nhà để triệu tập, Hùng cầm dao cố thủ, đe dọa không cho ai vào. Lúc này, Hùng có biểu hiện kích động, sẵn sàng gây nguy hiểm cho người khác nếu cố tình khống chế hắn. Suốt nhiều giờ thuyết phục, thay vì chấp hành, Hùng càng tỏ ra hung hăng và manh động hơn. Tối muộn, Hùng trèo qua hàng rào lần sang nhà hàng xóm rồi lên tầng 3 tiếp tục cố thủ. Do sợ nguy hiểm tới người dân, lực lượng công an vừa tiếp tục thuyết phục, vừa tính toán phương án bắt giữ Hùng sao cho an toàn nhất. Đến 3h sáng ngày 20/11, biết Hùng đã mệt, bắt đầu mất cảnh giác, lực lượng công an nhanh chóng ập vào tước dao và khống chế thành công đối tượng. Tại cơ quan công an, gã đàn ông ấy đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình vào trưa 19/11. Chiều hôm trước, khi vây bắt đối tượng, một vài người dân có nói Hùng ở thôn thường hay trêu ghẹo những cháu gái nên các điều tra viên hỏi về chuyện này. Bất ngờ bị hỏi, Hùng ấp úng, kêu mệt xin nghỉ một chút. Khi điều tra viên hỏi về vụ việc hai cháu bé tên T mất tích bí ẩn vào tháng 5/2016, thì gã khai chính mình đã sát hại hai cháu và chôn ở vườn nhà. (Ảnh: Công an TP HCM) Thông tin này lập tức được báo cáo lên lãnh đạo Công an huyện Phú Xuyên. Để xác thực, cơ quan điều tra cho "phúc cung" thêm lần nữa. Tất cả vẫn đúng như lời khai ban đầu của Hùng. Công an yêu cầu Hùng vẽ sơ đồ, gã đã vẽ lại toàn bộ ngôi nhà và vườn chuối bên cạnh rồi đánh dấu chỗ chôn hai cháu bé. Lực lượng Công an huyện Phú Xuyên và công an xã được yêu cầu quay lại hiện trường, vào nhà Hùng để xác minh. (Ảnh: Kinh tế đô thị) Nhà gồm một căn nhà mái bằng là nơi bố mẹ đối tượng ở, sát đó là căn nhà ngang cấp 4 được để cho Hùng ở cùng anh trai, sát khoảng sân nối từ đường làng vào là mảnh vườn trồng chuối. Khu vườn ấy sát chiếc ao chung của thôn. Khi bới nhẹ ở địa điểm đầu tiên Hùng đánh dấu, công an phát hiện một mẩu xương và miếng vải giống vài quần, áo. Thông tin trên được cấp báo lên Công an Hà Nội. (Ảnh Tri thức trẻ) Khu vườn nhà Hùng lập tức được phong tỏa. Tại đây, lực lượng kỹ thuật hình sự phát hiện 2 thi thể đã phân hủy hết, chỉ còn xương, tóc và những mảnh quần áo. Qua khám nghiệm, phần hộp sọ của hai thi thể này đã vỡ, chứng tỏ các nạn nhân bị đánh bởi vật tày, cứng và có trọng lượng. Công an cũng làm rõ, căn cứ trên những mẫu thu được, hai nạn nhân đã tử vong khoảng 5-6 tháng, cả hai nằm trong độ tuổi từ 7 đến 11. Tất cả đều trùng khớp với thời gian mất tích cũng như độ tuổi của hai cháu bé tên T. (Ảnh Tri thức trẻ) Tại cơ quan công an, Hùng khai không nhớ rõ ngày, chỉ biết vào khoảng tháng 5/2016, khi gã đứng ở cổng nhà vào lúc chiều muộn thì phát hiện hai cháu T đi qua, Hùng kéo hai cháu vào rồi ra tay sát hại bằng búa. Lý do của việc này là thời điểm đó gã đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa có người yêu. Nhiều lần đi tán tỉnh, nhưng đều bị các cô gái từ chối. Vào chiều xảy ra vụ việc, Hùng bất giác nghĩ tới việc đó và tỏ ra bực tức. Gã đi ra cổng thì phát hiện hai cháu gái. (Ảnh Tri thức trẻ) Khi tiến hành khám nghiệm, công an phát hiện trên giường của đối tượng có nhiều vết máu. Chiếc búa hung khí cũng được thu giữ, ở phần đầu búa còn vết máu lâu ngày ngả sẫm màu. Tối ấy, sợ bị phát hiện khi cả thôn đọc loa tìm hai cháu bé mất tích, Hùng đem hai cháu ra vườn sau nhà chôn để phi tang. Sự việc trên có bố, mẹ gã biết. Tuy nhiên vì sợ hãi nên hai người này suốt một thời gian dài đã im lặng, không tố giác hành vi tội ác của con mình. Sau này, với tội ác mất hết nhân tính của mình, Hùng bị TAND Hà Nội kết án tử hình. Bố, mẹ đối tượng cũng bị tuyên những mức án tương xứng cho hành vi "không tố giác tội phạm". (Ảnh Tri thức trẻ) >>> Xem thêm video: Nóng: Bất ngờ lý do giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán. Nguồn: Kienthuc.net.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h ngày 14/5/2016, hai cháu Tạ Thu T. (9 tuổi) và Nguyễn Thu T. (10 tuổi) đều ở xã Khai Thái (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) rủ nhau sang nhà bà ngoại chơi. Đến tối, không thấy các con về, gia đình mới hốt hoảng đi tìm. Họ đi khắp ngõ xóm, đến tất cả những người quen nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hai cô bé đâu nên đã trình báo lên Công an xã Khai Thái. (Ảnh minh hoạ, nguồn internet) Thời điểm này, Công an cũng đặt ra nghi vấn các cháu bị bắt cóc bởi theo thông tin người dân cung cấp, vào chiều 14/5 tại địa bàn thôn có nhiều xe ô tô lạ ra vào. Tiến hành xác minh những xe này, công an làm rõ lái xe chỉ chở hàng vào giao cho các cửa hàng tạp hóa trong thôn. Mọi di biến động đều trùng khớp, không có gì bất minh. Như vậy, manh mối đầu tiên đã được loại bỏ. Nhiều tháng đã trôi qua, sự biến mất của hai cháu bé tên T vẫn là một bí ẩn (Ảnh minh hoạ, nguồn internet) Bất ngờ, vào tháng 11 năm ấy, tại xã Khai Thái xảy ra một vụ việc chấn động. Đó là buổi trưa 19/11, khi trên đường về nhà, hai thanh niên địa phương phát hiện dưới mương nước cạn có một gã đàn ông đang khống chế, hiếp dâm cô gái trẻ. Hai người này dừng lại định can thiệp thì bị gã kia lấy dao ra đe dọa khiến hai thanh niên phóng nhanh về làng gọi thêm người. Chỉ ít phút sau, những người trong làng chạy ra. Thấy có đông người, gã đàn ông buông cô gái và nhanh chân tẩu thoát. (Ảnh minh hoạ, nguồn internet) Theo trình bày của nạn nhân, trưa 19/11, cô gái đi một mình về nhà. Khi đến con mương cạn thì bất ngờ một thanh niên cầm dao nhảy ra chặn đường. Người này dí dao vào cổ khống chế và lôi cô gái xuống phía dưới mương nước để giở trò đồi bại. Quá sợ hãi, cô gái ra sức chống cự, chỉ đến khi người dân xuất hiện, gã thanh niên kia mới buông tay. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Phú Xuyên nhanh chóng tiến hành xác minh. Chỉ ít lâu sau đó, nhân thân đối tượng gây án được làm rõ là Đào Văn Hùng (SN 1986, trú tại xã Khai Thái, Phú Xuyên, Hà Nội). (Ảnh minh hoạ, nguồn internet) Hùng vốn không nghề nghiệp, sống khá khép kín cùng bố mẹ và một người em bị tật nguyền. Khi lực lượng công an tới nhà để triệu tập, Hùng cầm dao cố thủ, đe dọa không cho ai vào. Lúc này, Hùng có biểu hiện kích động, sẵn sàng gây nguy hiểm cho người khác nếu cố tình khống chế hắn. Suốt nhiều giờ thuyết phục, thay vì chấp hành, Hùng càng tỏ ra hung hăng và manh động hơn. Tối muộn, Hùng trèo qua hàng rào lần sang nhà hàng xóm rồi lên tầng 3 tiếp tục cố thủ. Do sợ nguy hiểm tới người dân, lực lượng công an vừa tiếp tục thuyết phục, vừa tính toán phương án bắt giữ Hùng sao cho an toàn nhất. Đến 3h sáng ngày 20/11, biết Hùng đã mệt, bắt đầu mất cảnh giác, lực lượng công an nhanh chóng ập vào tước dao và khống chế thành công đối tượng. Tại cơ quan công an, gã đàn ông ấy đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình vào trưa 19/11. Chiều hôm trước, khi vây bắt đối tượng, một vài người dân có nói Hùng ở thôn thường hay trêu ghẹo những cháu gái nên các điều tra viên hỏi về chuyện này. Bất ngờ bị hỏi, Hùng ấp úng, kêu mệt xin nghỉ một chút. Khi điều tra viên hỏi về vụ việc hai cháu bé tên T mất tích bí ẩn vào tháng 5/2016, thì gã khai chính mình đã sát hại hai cháu và chôn ở vườn nhà. (Ảnh: Công an TP HCM) Thông tin này lập tức được báo cáo lên lãnh đạo Công an huyện Phú Xuyên. Để xác thực, cơ quan điều tra cho "phúc cung" thêm lần nữa. Tất cả vẫn đúng như lời khai ban đầu của Hùng. Công an yêu cầu Hùng vẽ sơ đồ, gã đã vẽ lại toàn bộ ngôi nhà và vườn chuối bên cạnh rồi đánh dấu chỗ chôn hai cháu bé. Lực lượng Công an huyện Phú Xuyên và công an xã được yêu cầu quay lại hiện trường, vào nhà Hùng để xác minh. (Ảnh: Kinh tế đô thị) Nhà gồm một căn nhà mái bằng là nơi bố mẹ đối tượng ở, sát đó là căn nhà ngang cấp 4 được để cho Hùng ở cùng anh trai, sát khoảng sân nối từ đường làng vào là mảnh vườn trồng chuối. Khu vườn ấy sát chiếc ao chung của thôn. Khi bới nhẹ ở địa điểm đầu tiên Hùng đánh dấu, công an phát hiện một mẩu xương và miếng vải giống vài quần, áo. Thông tin trên được cấp báo lên Công an Hà Nội . (Ảnh Tri thức trẻ) Khu vườn nhà Hùng lập tức được phong tỏa. Tại đây, lực lượng kỹ thuật hình sự phát hiện 2 thi thể đã phân hủy hết, chỉ còn xương, tóc và những mảnh quần áo. Qua khám nghiệm, phần hộp sọ của hai thi thể này đã vỡ, chứng tỏ các nạn nhân bị đánh bởi vật tày, cứng và có trọng lượng. Công an cũng làm rõ, căn cứ trên những mẫu thu được, hai nạn nhân đã tử vong khoảng 5-6 tháng, cả hai nằm trong độ tuổi từ 7 đến 11. Tất cả đều trùng khớp với thời gian mất tích cũng như độ tuổi của hai cháu bé tên T. (Ảnh Tri thức trẻ) Tại cơ quan công an, Hùng khai không nhớ rõ ngày, chỉ biết vào khoảng tháng 5/2016, khi gã đứng ở cổng nhà vào lúc chiều muộn thì phát hiện hai cháu T đi qua, Hùng kéo hai cháu vào rồi ra tay sát hại bằng búa. Lý do của việc này là thời điểm đó gã đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa có người yêu. Nhiều lần đi tán tỉnh, nhưng đều bị các cô gái từ chối. Vào chiều xảy ra vụ việc, Hùng bất giác nghĩ tới việc đó và tỏ ra bực tức. Gã đi ra cổng thì phát hiện hai cháu gái. (Ảnh Tri thức trẻ) Khi tiến hành khám nghiệm, công an phát hiện trên giường của đối tượng có nhiều vết máu. Chiếc búa hung khí cũng được thu giữ, ở phần đầu búa còn vết máu lâu ngày ngả sẫm màu. Tối ấy, sợ bị phát hiện khi cả thôn đọc loa tìm hai cháu bé mất tích, Hùng đem hai cháu ra vườn sau nhà chôn để phi tang. Sự việc trên có bố, mẹ gã biết. Tuy nhiên vì sợ hãi nên hai người này suốt một thời gian dài đã im lặng, không tố giác hành vi tội ác của con mình. Sau này, với tội ác mất hết nhân tính của mình, Hùng bị TAND Hà Nội kết án tử hình. Bố, mẹ đối tượng cũng bị tuyên những mức án tương xứng cho hành vi "không tố giác tội phạm". (Ảnh Tri thức trẻ) >>> Xem thêm video: Nóng: Bất ngờ lý do giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán. Nguồn: Kienthuc.net.