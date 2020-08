Phá đường dây mua bán thiết bị định vị, ghi hình tinh vi đời mới

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát hiện trên 03 trang web camerasieunho.com.vn, cameranguytrang.com.vn, maynghelen.com công khai quảng cáo, giới thiệu, rao bán các thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

Đối tượng Trần Văn Tiến tại Cơ quan Công an.

Theo đó, ngày 29/7/2020, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội bắt quả tang đối tượng Trần Văn Tiến (ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đang thực hiện hành vi rao bán thiết bị định vị được ngụy trang dưới hình thức USB cho khách hàng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại nơi ở của đối tượng hàng trăm thiết bị ghi âm, ghi hình, định vị ngụy trang dưới hình thức như hộp giấy ăn, đồng hồ, bút, USB, mũ lưỡi trai, cúc áo…

Trong đó, có một số loại thiết bị ghi âm, ghi hình được rao bán với tên gọi “dụng cụ thi cử” để phục vụ những người mua có ý định gian lận trong các kỳ thi.

Các thiết bị bị thu giữ.

Quá trình đăng bán, các đối tượng khai nhận đã bán được khoảng hơn 100 thiết bị là camera, tai nghe được ngụy trang tinh vi phục vụ gian lận thi cử.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy phép, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các thiết bị ghi âm, ghi hình nêu trên.

Hiện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan.



>>> Mời bạn đọc xem thêm video: Bộ Công an triệt phá đường dây cờ bạc