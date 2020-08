Tin nóng ngày 4/8: Phó trưởng khoa sản đầu độc cháu nội bằng thuốc chuột

1. Phó trưởng khoa sản đầu độc cháu nội bằng thuốc chuột: Cơ quan điều tra bước đầu xác nhận, đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ (TP Thái Bình, SN 1969, hiện là Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã đầu độc cháu nội 2 lần bằng thuộc chuột qua sữa. Cháu nội sinh năm 2019, bị bại não, hở hàm ếch thường xuyên phải vào viện. 2. Từ 5/8 TPHCM phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng: Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, từ ngày mai sẽ kiểm tra, xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng. Theo quy định điểm a, khoản 1, điều 11 nghị định số 176/2013, mức xử phạt cho hành vi này là 100.000 - 300.000 đồng. 3. 11 thanh niên tụ tập “cày” game khi giãn cách: Công an Đà Nẵng phát hiện tiệm game Cyber Gaming ở quận Liên Chiểu cho 11 thanh niên chơi khi đang có lệnh giãn cách phòng chống dịch COVID-19. Bước đầu xác định tiệm game này do Tôn Thất Hòa (25 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) làm chủ và giao cho Lê Việt Hùng (26 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) quản lý. 4. Con rể đánh mẹ vợ tử vong vì ghen tuông với vợ: Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Triều (30 tuổi, trú thôn Lâm Thượng, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) để điều tra về hành vi giết người. Khoảng 1 h ngày 3/8, do ghen tuông Triều dùng cây sắt đánh vợ. Mẹ vợ của Triều can ngăn cũng bị Triều dùng cây sắt đánh liên tục vào người và đầu. Do vết thương quá nặng, bà L. đã tử vong vào tối cùng ngày. 5. Mâu thuẫn, bịt khẩu trang đâm đối thủ tử vong: Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ đối tượng Đặng Quang Minh (SN 1969, quận Thanh Xuân). Đêm 3/8, trên đường đi uống rượu về nhà, Minh gặp ông T. (SN 1979, trú tại quận Nam Từ Liêm) và xảy ra mâu thuẫn. Minh về thay quần áo, đeo khẩu trang, đội mũ và mang dao đến rồi đâm vào cổ khiến ông T. tử vong. 6. Hotgirl lừa đảo qua mạng bằng chứng minh thư giả: Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bắt giữ đối tượng Trần Thị Ngọc (SN 1997, trú xã Sùng Phài, TP Lai Châu). Tang vật thu giữ 4 thẻ ATM, 3 điện thoại di động và số tiền trên 100 triệu đồng. Ngọc khai, năm 2017 nhặt được một CMND mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi và dùng để mở 2 tài khoản ngân hàng chuyên nhận tiền lừa đảo qua mạng thông qua nhận đặt cọc tiền bán hàng online, đặt vé máy bay. Đối tượng chiếm đoạt số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng. 7. Không quan hệ tình dục không được chuyển sang sàm sỡ: Công an thị trấn An Thới (Phú Quốc) quyết định xử phạt hành chính đối với Phan Anh Tuấn (SN 1988; Hà Tĩnh) vì hành vi sàm sỡ với những phụ nữ bán hàng ở shop thời trang. Tuấn khai, có ý định làm quen những người phụ nữ này nhằm mục đích quan hệ tình dục nhưng bị từ chối. Vì thế, Tuấn giả vờ làm người mua đồ để sàm sỡ nhưng bị chống đối. 8. Xin việc karaoke, bị chở vào tiệm mát xa kích dục: VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Huy Hoàng (SN 1998, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) cùng đồng bọn về các tội cướp tài sản, giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, không tố giác tội phạm. Nhóm thanh niên đăng zalo tuyển nhân viên karaoke, sau đó chở nạn nhân đến động mát xa kích dục ở huyện Hóc Môn (TP HCM) hoặc đe dọa, cướp tài sản của nạn nhân. 9. Bắt kẻ chuyên đi cướp túi xách, iPhone của phụ nữ: Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đang tạm giữ Lê Công Phong (31 tuổi) để làm rõ hành vi Cướp giật tài sản. Phong khai nhận từ tháng 9/2019 đến 20/7 vừa qua, đã thực hiện trót lọt 8 vụ cướp giật khác. Số tài sản mà anh ta cướp được là hơn 20 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại iPhone, 1 điện thoại Samsung và 2 dây chuyền. >>> Mời bạn đọc xem thêm video: Tên cướp giật điện thoại giữa ngã tư ở TP.HCM

