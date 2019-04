Phá đường dây ma túy cực lớn, bắt 3 đối tượng và thu giữ gần 1 tấn ma túy đá

Công an tỉnh Nghệ An ngày 17/4 đã triệt phá một đường dây buôn bán ma túy cực lớn, bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ gần 1 tấn ma túy đá.

Chiều 17/4, trao đổi với Báo Người Lao Động, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, xác nhận việc triệt phá một đường dây buôn bán ma túy lớn trên địa bàn.



Các bao tải đựng chất màu trắng nghi ma túy đá nằm ở ven đường - Ảnh người dân cung cấp.

Theo đó, vào sáng cùng ngày 17/4, tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, lực lượng công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện và bắt giữ một nhóm 3 đối tượng, thu giữ nhiều bao tải bên trong có chứa chất ma túy. "Hiện chúng tôi đã bắt giữ được 3 đối tượng, thu giữ gần 1 tấn ma túy" - Đại tá Hùng cho biết thêm.

Được biết, đây là chuyên án lớn của Công an tỉnh Nghệ An. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.