Hàng trăm cảnh sát bắt nhóm người tàng trữ hơn nửa tấn nghi ma túy đá

Khoảng 15h ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An bất ngờ khám xét căn nhà ở đường Phùng Chí Kiên, phường Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An).



Hiện trường vụ vây bắt. Ảnh: P.H. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ 4 người, thu giữ 30 thùng các tông, bên trong chứa hơn 600 kg ma túy đá ngụy trang trong xe tải biển số Nghệ An chuẩn bị vận chuyển rời nơi cất giấu.

Đến 18h cùng ngày, 4 nghi phạm cùng lô hàng 600 kg ma túy đá bị thu giữ được di lý về cơ quan điều tra để làm rõ. Một số hình ảnh vụ việc: Một trong 4 nghi phạm bị bắt giữ.

Chiếc xe tải cùng lượng lớn hàng được cho là ma túy đá trong thùng các tông.