Phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu 20kg ma túy đá

Ngày 12/7, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, thu súng và 20kg ma túy đá.

Hai đối tượng Nguyện, Tỉnh

Theo Công an TP Hải Phòng, đường dây mua bán ma túy đá liên tỉnh này hoạt động rất tinh vi, có sự phân công tỉ mỉ cho từng đối tượng, phạm vi hoạt động rộng với tính chất phức tạp.

Sau một thời gian điều tra, Công an TP Hải Phòng phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Điện Biên về Hải Phòng do Đỗ Nhật Nguyện, 46 tuổi, trú tại phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng cầm đầu.

Theo đó, vào khoảng 16h00 ngày 7/7, Lò Văn Tỉnh (37 tuổi, trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bắt taxi từ Điện Biên xuống Hải Phòng để giao ma túy cho Nguyện, 2 đối tượng hẹn nhau tại bến xe Niệm Nghĩa (quận Lê Chân, Hải Phòng) để thực hiện giao dịch.

Đến khoảng 7h30 ngày 8/7, trong lúc Nguyện đang nhận hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 19,42kg ma túy đá, 1 khẩu súng có đạn đã lên nòng và 15 viên đạn cùng các tang vật liên quan.

Khám xét nơi ở của Nguyện, công an thu giữ thêm 1 túi nilon chứa các viên ném màu hồng, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tang vật liên quan.

Khẩu súng được thu giữ

Nguyện là người móc nối để mua ma túy từ Điện Biên về Hải Phòng tiêu thụ. Sau đó thuê người từ Điện Biên vận chuyển về Hải Phòng theo đường xe khách, tới địa điểm hẹn để kiểm tra, lấy hàng.

Quá trình đi nhận ma túy, Nguyện luôn mang theo súng đã lên nòng, sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Vào thời điểm bị lực lượng chức năng bắt, Nguyện đã rút súng ra chống trả nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời áp sát, khống chế.

Theo Công an Hải Phòng, Nguyện từng có 3 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.