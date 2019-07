Bé gái bị sư thầy đưa vào nhà nghỉ cưỡng bức khai gì với công an?

(Kiến Thức) - Thấy bé gái 14 tuổi than buồn, sư Thích Phước Hoàng - trụ trì chùa Hội Khánh (Đồng Tháp) dẫn đi chơi rồi đưa vào nhà nghỉ ở TP Cần Thơ hiếp dâm. Nạn nhân tố cáo và cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam.

Ngày 12/7, theo trình báo của nữ sinh N. (SN 2005, ngụ tỉnh Lâm Đồng), trong thời gian nghỉ hè, em đã lên ở với mẹ ruột tại nhà trọ ở Q.6, TP.HCM). Sáng 27/6, ông Huỳnh Minh Toàn (42 tuổi, quê quán Đồng Tháp, thường gọi là thầy Hoàng) tìm đến, xin người mẹ ruột cho nữ sinh đi chùa ở TP.HCM. Sau đó, ông Toàn dùng ô tô chở bé gái đến Cần Thơ, đưa đi tham quan vài nơi. Đến khoảng 1h30 sáng 28/6, ông Toàn đưa bé gái đến nhà nghỉ trên đường 3/2, Q.Ninh Kiều thuê phòng nghỉ giờ. Tại cơ quan công an Huỳnh Minh Toàn đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo trình báo của nạn nhân, sau khi nhận phòng 104, ông Toàn bảo bé gái đi tắm, vệ sinh cá nhân rồi đè ra giường cưỡng hiếp. Bé gái chống cự, Toàn bịt miệng để thỏa mãn dục vọng. Khoảng 3h30 ngày 28/6, ông Toàn cùng bé gái xuống quầy lễ tân trả phòng. Lúc này, nạn nhân nói mình vừa bị cưỡng hiếp nên nhân viên nhà nghỉ đã báo công an điều tra và bắt giữ Toàn.

Trước đó, c ơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Huỳnh Minh Toàn - pháp danh Thích Phước Hoàng - trụ trì hiếp dâm bé gái 14 tuổi (trụ trì chùa Hội Khánh ở Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Theo thông tin ban đầu, ông Toàn có học vị là tiến sĩ, ông được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Hội Khánh vào ngày 28/9/2018. Ngoài ra, ông Toàn còn phụ trách một ngôi chùa khác ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Sư Thích Chơn Minh - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp - xác nhận đã rút lại quyết định bổ nhiệm trụ trì đối với ông Huỳnh Minh Toàn do đã được cơ quan công an thông báo ông này đang bị bắt giam để điều tra hành vi "hiếp dâm".