Nghệ An: Ô tô lao xuống cống nước, tài xế tử vong

Trưa ngày 12/7, xảy ra vụ tai nạn giao thông tại KM 324 trên quốc lộ 15 (thuộc địa bàn xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn) làm 1 người tử vong tại chỗ. Trưa cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Xuân - chủ tịch UBND xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn cho hay, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trong xe có 4 người. Theo người đân khu vực, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe ô tô lao xuống dốc 3 cấp (theo tên gọi người địa phương) ngay lập tức chiếc xe này bị lật xuống một chiếc cống. Phát hiện sự việc, nhiều người đã nhanh chóng đến để cứu nạn nhưng do tài xế bị thương và nước nhanh chóng tràn vào khiến anh này tử vong. Thông tin ban đầu xác định nạn nhân tử vong chính là tài xế, ngoài ra còn có 3 người khác đi cùng may mắn thoát nạn và bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Trong số các nạn nhân bị thương có 1 cụ già, các nạn nhân đều sinh sống trên địa bàn huyện Con Cuông. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ. (Địa điểm xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, Nghệ An nơi xảy ra tai nạn)

