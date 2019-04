Người dân nói gì về căn nhà chứa 600kg ma túy đá?

Liên quan tới vụ khám xét, bắt giữ nhiều người và 600kg ma túy đá tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, trong ngày 16.4, phóng viên Dân Việt đã gặp một số người dân sống sát cạnh ngôi nhà chứa ma túy đá.

Đầu tiên là ông H, chủ quán cháo đêm ngay đường Phùng Chí Kiên, gần cạnh nhà ông P.V.P (SN 1953, trú tại số nhà 7, ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên, thuộc khối 17, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An). Ông H cho biết vợ chồng ông P đã có tuổi, sống hiền lành, chan hòa với hàng xóm, gần như không bao giờ to tiếng, cãi vã.

"Con đầu của ông P làm bên mảng giao thông, sống tại Hà Nội. Các con còn lại của ông P làm việc tại Vinh, nhìn qua, không có gì bất thường. Tôi bất ngờ khi thấy rất đông công an từ Bộ tới tỉnh, thành phố xuất hiện và phát hiện bắt giữ nhiều ma túy như vậy", ông H nói.

Hơn 600kg ma túy đá được ngụy trang trong những chiếc loa thùng. "Tôi có thấy một số anh cảnh sát quen quen. Một số anh hay ăn cháo đêm tại quán nhà tôi. Hóa ra, thời gian qua, họ đang làm nhiệm vụ theo dõi để phá án", anh H đoán.



"Anh N.V.N (trú tại ngõ 161 đường Phùng Chí Kiên, TP.Vinh) là chủ xe tải mang BKS 37N - 5194 chở hơn 600kg ma túy đá giấu trong những chiếc loa thùng được người nhà ông P thuê tới số 7, ngõ 161 đường Phùng Chí Kiên chuyển toàn bộ số hàng lên Nam Đàn. Khi số hàng đang bốc lên xe thì bị bắt giữ", ông H kể lại.

Như Dân Việt đưa tin, vào lúc 15h ngày 15.4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Hà Tĩnh khám xét, bắt giữ 600kg ma túy đá trong một căn nhà cấp 4, ngõ 161 đường Phùng Chí Kiên, TP.Vinh.

Tại hiện trường, lực lượng công huy động hàng trăm chiến sĩ trang bị súng AK, cùng nhiều xe chuyên dụng áp sát căn nhà. Hai đầu ngõ vào căn nhà được phong tỏa hoàn toàn.

Lực lượng chức năng cũng bắt giữ 4 đối tượng liên quan gồm: P.M.Đ (SN 1980, con trai ông P; hộ khẩu tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); P.T.Th (SN 1974, cháu ông P, trú tại khối 3, phường Trung Đô, TP Vinh); N.V.N (SN 1966, trú tại khối 17, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh); V.M.L (SN 1990, trú tại khối Quang Trung, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An).