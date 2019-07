Kẻ cưỡng bức rồi giết nữ sinh trường Sân khấu Điện ảnh bị xét xử

Sau hơn 1 năm kể từ khi vụ nữ sinh trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh bị sát hại khi đi xem phòng trọ ở phố Nguyễn Phúc Lai vào buổi tối, hôm nay 12/7, bị cáo Nguyễn Anh Tú sẽ được đưa ra xét xử. Cụ thể, Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) bị truy tố về các tội danh “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”. Tú bị đề nghị mức án tử hình. Đối tượng này là kẻ biến thái hiếp dâm, sát hại nữ sinh trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh khi nữ sinh này đang tìm thuê nhà trên phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội), gây rúng động dư luận vào năm 2018. Theo cáo trạng, ngày 20/5/2018, Nguyễn Anh Tú thuê phòng 303 ở phố Nguyễn Phúc Lai để ở. Khoảng 1 tuần sau, Tú nói với chủ nhà không muốn thuê do phòng chật. Căn phòng nơi Nguyễn Anh Tú gây ra tội ác. Sau khi thấy chủ nhà trọ đăng tin trên internet, chị Đặng Thị Cẩm T. (SN 1995, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội - sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) đến phố Nguyễn Phúc Lai để hỏi thuê nhà. Khoảng 21h ngày 3/6/2018, chị T. đến xem phòng. Chủ gọi điện nhờ Tú xuống mở cửa do người này không có nhà. Thấy cô nữ sinh có ngoại hình xinh đẹp, đối nhặt viên gạch ở đầu ngõ, cho vào ba lô rồi đưa chị T. vào nhà trọ để xem phòng. Trước đó đối tượng này đã xác định nếu là khách nữ đến xem phòng thì sẽ hiếp dâm. Tú sau đó cầm gạch đập vào đỉnh đầu phía sau chị T. khiến khiến nạn nhân gục xuống kêu cứu. Sợ bị phát hiện, Tú dùng hai tay bóp cổ làm chị T. bất tỉnh, rồi kéo nạn nhân vào phòng 303 thực hiện hành vi hiếp dâm. Thấy nạn nhân vẫn còn tỉnh, Tú lấy viên gạch kê chân giường đập vào đầu nạn nhân đến khi bất tỉnh, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm thêm 3 lần nữa. Sau đó, Tú lấy ví, tiền, dây chuyền, xe máy Honda Vision của chị T., có tổng trị giá hơn 14,5 triệu đồng rồi bỏ trốn. Tối ngày 4/6/2018, Nguyễn Anh Tú đã đến cơ quan công an đầu thú. Chị N.T.N., chị họ của nạn nhân cho biết: "Chuyện buồn đến với em T. khiến cả nhà rất sốc và đau đớn, không ai nghĩ chuyện tồi tệ này lại xảy ra. Đúng là xã hội thời nay nguy hiểm quá. Gia đình em ấy sẽ làm mọi thứ để bắt hung thủ phải trả giá, đền tội. Ở nhà em ấy là người chị cả hiền lành, chăm chỉ, sau còn có 3 người em nữa. Em ấy còn quá trẻ, nỡ lòng nào cướp em ấy đi như vậy"". Sáng 7/6/2018, gia đình nữ sinh trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đã làm lễ tang, đưa thi thể nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng tại nhà tang lễ Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Dư luận đang mong chờ bản án đích đáng cho Nguyễn Anh Tú, kẻ cưỡng bức rồi giết nữ sinh trường Sân khấu Điện ảnh.

