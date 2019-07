Đột kích Karaoke Ruby Hải Dương phát hiện 40 người dương tính ma túy

Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Hải Dương kiểm tra tại quán bar, Karaoke Ruby One (đường An Định, phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) phát hiện hàng chục đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy.



Theo đó, vào khoảng 22h30 ngày 11/7, lực lượng công an thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an TP Hải Dương đã đột kích quán bar, Karaoke Ruby One phát hiện 78 đối tượng nghi sử dụng ma túy.

Quán bar Ruby nơi phát hiện hàng chục dân chơi dương tính ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ được tang vật là một chất ma tuý tổng hợp (thuốc lắc, ketamine). Sau khi kiểm tra, lực lượng công an đã đưa các đối tượng về trụ sở để phân loại, phục vụ điều tra.

Quá trình kiểm tra, 40 đối tượng dương tính với ma túy. Số còn lại là nữ nhân viên của quán và một số người khác không có hành vi liên quan đến ma túy.

Hiện cơ quan công an đã đề xuất khởi tổ 2 vụ án và 2 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an đột kích quán Ruby.

Được biết, quán Bar - Karaoke Ruby là một tòa nhà có mặt tiền rộng, nằm ngay mặt đường QL5. Ngoài tầng 1 làm quầy lễ tân, toàn bộ các tầng của tòa nhà là các phòng hát. Trong các phòng hát là hệ thống âm thanh khủng với hệ thống loa đủ cỡ cùng hệ thống ánh sáng "khủng".

Vụ việc đang được điều tra làm rõ...