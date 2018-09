Phá án từ mẫu tóc của nạn nhân

Gây tội ác phải đền tội nhưng để đưa được tên thủ ác ra ánh sáng lại là cả một quá trình gian nan, vất vả của các trinh sát Công an tỉnh Long An.

Lấy mẫu tóc xác định nạn nhân

Sáng 27-1-2012, tại khu du lịch sinh thái xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An, người dân phát hiện một xác người chết cháy. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ, khoảng 35 tuổi, bị chết trước khi cháy nhưng tung tích nạn nhân không rõ.

Công an tỉnh Long An phát động truy tìm tung tích nạn nhân và năm ngày sau, một công nhân Công ty Pouyuen (quận Bình Tân, TP.HCM) đến Công an tỉnh Long An trình báo là người bạn tên Bùi Thị H. (SN 1978, quê Đông Hưng, Thái Bình) mất tích bảy ngày trước đó. Nạn nhân có nhiều đặc điểm giống chị H.

Có thông tin quý, công an ra Thái Bình lấy mẫu tóc mẹ chị H. để giám định ADN. Kết quả nạn nhân chính là chị Bùi Thị H.

Công an tỉnh Long An xác lập chuyên án 0112GC, phân công Đại tá Phạm Hữu Châu (Phó Giám đốc Công an tỉnh) làm trưởng ban, Đại tá Đỗ Thanh Phong (Trưởng PC45) làm phó ban, tập trung lực lượng tinh nhuệ phá án.

Bị cáo Trình Văn Tám tại phiên tòa phúc thẩm năm 2012. Ảnh: HN

Mua xăng đốt người yêu

Ban chuyên án dựng lại tất cả mối quan hệ, quy luật của nạn nhân trong thời gian dài trước đó, lần tìm từng manh mối nhỏ nhất. Sau hai tháng, bằng nhiều nỗ lực, chân dung tên thủ ác hiện nguyên hình.

Ngày 9-4-2012, các trinh sát bắt giữ Trình Văn Tám (SN 1976, đang trọ tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương), đưa về cơ quan công an làm việc. Và chỉ sau hơn một giờ đấu trí, Tám khai nhận toàn bộ việc quen và yêu đến khi giết chị H. để cướp tài sản.

Theo lời khai, tháng 7-2011, Tám làm quen với chị H. ở mục “Tìm bạn bốn phương” trên sóng VOV giao thông. Sau thời gian nhắn tin qua lại, hai người hẹn hò đi nhà nghỉ nhiều lần. Tết nguyên đán Nhâm Thìn, chị H. rủ Tám đi Vũng Tàu nhưng Tám từ chối và nói mùng 4 Tết sẽ đưa chị về Tiền Giang.

Sáng mùng 4 Tết (tức ngày 26-1-2012), Tám chạy xe máy đến đón chị H. đang ở trọ tại quận Bình Tân. Trên đường đi, Tám mua 4 lít xăng cho vào can, móc vào xe.

Chở chị H. đến khu du lịch sinh thái thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, hai người ngồi tâm sự khoảng 15 phút thì Tám ra tay sát hại chị H., cướp vòng vàng, bông tai rồi đổ xăng đốt…

Sau đó, Tám tiếp tục chạy xe xuống An Giang bán số vàng cướp được tiêu xài, hai hôm sau thì quay về Bình Dương đi làm công nhân bình thường như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi bị trinh sát PC45 Công an tỉnh Long An bắt giữ.

Theo người thân, Tám con nhà gia giáo. Sáu anh chị em đều là người có công ăn việc làm đàng hoàng, sinh sống tại Hà Nội, một số người có vị trí xã hội nhưng không hiểu sao Tám lại đi giết người…

Cuối năm 2012, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM (nay là Tòa Cấp cao) bác kháng cáo, y án tử hình đối với bị cáo Trình Văn Tám về tội giết người và cướp tài sản.