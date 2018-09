7 người chết sau Lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây: Chủ tịch Hà Nội nói gì?

Thông tin mới nhất về vụ 7 người tử vong, nhiều người nhập viện cấp cứu nghi do sốc thuốc trong khi diễn ra lễ hội âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây vào tối 16/9, trao đổi với PV Kiến Thức trưa 17/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội – Nguyễn Đức Chung cho biết, UBND TP Hà Nội đã họp và đã chỉ đạo cụ thể cho các đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ việc trên.



“14h chiều nay, tại trụ sở Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức buổi họp báo thông tin chính thức vụ việc trên”, ông Nguyễn Đức Chung cho biết.

Lãnh đạo Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội cũng cho biết, ngay khi xảy ra sự việc, Sở đã cử người vào cuộc kiểm tra. Đồng thời xác nhận, Sở có cấp phép cho công ty Connected Agency tổ chức lễ hội "Trip To The Moon" tại công viên nước Hồ Tây vào ngày 16/9.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội, đây là sự kiện có yếu tố nước ngoài và trách nhiệm thuộc về đơn vị cho thuê địa điểm.

Hình ảnh lễ hội âm nhạc diễn ra tối 16/9 tại Công viên nước Hồ Tây.

Lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) diễn ra tối 16/9 tại Công viên nước Hồ Tây nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp.

Theo báo điện tử VTV.vn, VEW 2018 hứa hẹn sẽ là một cột mốc hoàn toàn mới với chuỗi sự kiện với nhiều sân khấu nhất, đa dạng các thể loại nhạc điện tử chưa từng có, cùng concept mùa lễ hội Trung Thu độc đáo và hoành tráng nhất sẽ được tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây - một trong những địa điểm giải trí quen thuộc của giới trẻ Thủ đô nhiều năm qua.

"Connected Agency đã có ý tưởng khi thiết kế chương trình lễ hội với 3 sân khấu đồng thời cùng trình diễn, một quyết định vô cùng táo bạo trong hoạt động tổ chức sự kiện âm nhạc điện tử tại Việt Nam... Chắc chắn với dàn line-up "khủng" cùng các sân khấu được đầu tư hết sức chỉn chu, độc đáo và hoành tráng, Trip To The Moon sẽ là đại nhạc hội EDM không hề kém cạnh so với các lễ hội âm nhạc điện tử đình đám trong khu vực...

Truyền tải âm nhạc thông qua hệ thống loa DnB "khủng" thường dùng trong các lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới, hệ thống đèn laser chuyên nghiệp và đỉnh cao, hay công nghệ màn hình visual tương tác hình ảnh - âm thanh được đầu tư cực kỳ kỹ lưỡng...", thông tin đăng tải trên VTV.vn.

Lực lượng công an bảo vệ hiện trường vụ việc sáng 17/9.

Được biết, chương trình bắt đầu từ chiều 16/9, thu hút hàng nghìn người tham dự với giá vé được công bố là 650.000 đồng/người.

Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra lễ hội tối 16/9, có một số người có biểu hiện khó thở nên đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sáng nay 17/9, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (TP Hà Nội) xác nhận, tối ngày hôm qua (16/9) có hàng chục thanh niên nghi sốc thuốc khi tham gia lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Và đến thời điểm này có đến 7 người được xác định đã thiệt mạng.

Kiến Thức tiếp tục thông tin.