Bắt 4 đối tượng giết người rồi bỏ trốn vào Bình Dương

Sáng 17/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 16/9/2018, tổ công tác phía Nam của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa do Trung tá Nguyễn Xuân Toán, Phó trưởng phòng làm tổ trưởng đã bắt giữ 4 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người.



Bốn đối tượng tại cơ quan công an.

Theo đó, 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Hoàng (SN 1995 ở xã Hợp Thắng); Hà Quang Long (SN 1999 ở xã Minh Châu); Hà Việt Anh (SN 2001 ở xã Minh Sơn) và Trịnh Tuấn Anh (SN 1999 ở xã Dân Lực) cùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thông tin ban đầu về vụ án mạng, vào khoảng 21h30 ngày 6/9/2018 do mâu thuẫn từ trước với một nhóm thanh niên ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), 4 đối tương trên đã cùng Phạm Xuân Quỳnh (SN 1991 ở xã Hợp Thắng) và Tống Văn Nam (SN 1999 ở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn) mang theo dao, súng tự chế đến khu vực xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm đối tượng này đã dùng dao chém và dùng súng bắn gây tử vong anh Trịnh Văn Dương và thương tích nặng cho anh Trịnh Văn Đông (em trai Dương). Sau khi gây án, Quỳnh và Nam đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Trong khi đó các đối tượng Nguyễn Văn Hoàng; Hà Quang Long; Hà Việt Anh và Trịnh Tuấn Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt 4 đối tượng nói trên.

Sáng 16/9/2018, tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa sau 10 ngày lăn lộn ở các tỉnh phía nam và điều tra xác minh các nguồn thông tin đã bắt gọn 4 đối tượng này khi chúng đang lẩn trốn tại phường Tân An (Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Ngay trong chiều cùng ngày, tổ công tác đã di lý 4 đối tượng về đến Công an tỉnh Thanh Hóa an toàn.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.