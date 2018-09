Di ảnh đầy bệnh viện vụ 7 người chết sau lễ hội âm nhạc tại Hồ Tây

Cơ quan Công an quận Tây Hồ đang vào cuộc điều tra vụ 7 người tử vong, nhiều người nhập viện cấp cứu nghi do sốc thuốc trong khi diễn ra lễ hội âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây vào tối qua (16/9). Ghi nhận PV Kiến Thức lúc 11h30 ngày 17/9, Công an quận Tây Hồ đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và một số đơn vị chức năng có mặt tại Bệnh viện E, Hà Nội để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết. Tại khu vực Bệnh viện E, người thân của các nạn nhân cũng tập trung rất đông, nhiều người mang theo di ảnh của người thân. Nghi vấn ban đầu có thể do sốc thuốc. Nhiều người thân của các nạn nhân quá buồn bã vẫn chưa thể trả lời phỏng vấn, họ cho biết cũng chưa nắm rõ được vụ việc.



Trong khi đó tại Công viên nước Hồ Tây, lực lượng Công an đang phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, trước khi vụ việc xảy ra, nhóm thanh niên này tham dự lễ hội âm nhạc điện tử diễn ra tại Công viên nước hồ Tây (thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) mang tên "Du hành tới mặt trăng".

Trip to the moon (du hành đến mặt trăng) là lễ hội âm nhạc điện tử được công ty Connected Agency tổ chức.

Mời quý vị độc giả theo dõi video Lễ hội âm nhạc điện tử "Du hành tới mặt trăng" được tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây:

Lễ hội âm nhạc điện tử diễn ra tại Công viên nước hồ Tây mang tên "Du hành tới mặt trăng".





