PCT xã ở Hải Dương bị hành hung: Mổ não khi nhà còn 1,2 triệu đồng

Từ khi ông Nguyễn Văn Hanh – Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) bị nhóm côn đồ hành hung, phải nhập viện điều trị trong tình trạng nguy kịch, chị Đỗ Thị Ước (47 tuổi, vợ ông Hanh) phải chạy đôn, cháy đáo lo chi phí chữa trị cho chồng.



Khi PV đến nhà tìm hiểu câu chuyện ông Hanh bị hành hung cũng như hoàn cảnh gia đình đúng thời điểm chị Ước từ Bệnh viện Việt Đức trở về nhà để thu xếp việc gia đình trước khi trở lại chăm chồng.

Chị Đỗ Thị Ước nghẹn ngào kể về hoàn cảnh gia đình và khó khăn khi phải vay mượn tiền chữa trị cho chồng.

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, thâm quầng vì nhiều đêm liền không ngủ được, chị Ước cho biết, bản thân rất bất ngờ khi chồng bị hành hung. “Khổ lắm các chú ạ! Anh ấy vốn hiền lành, có va chạm, mâu thuẫn với ai bao giờ đâu mà nay nên cơ sự này”, chị Ước cho hay.

Theo lời chị Ước, hôm chồng bị hành hung phải nhập viện điều trị, gia đình chị còn đúng 1,2 triệu đồng trong tài khoản.

“Tôi phải may vượn họ hàng, bạn bè mãi mới được 20 triệu đồng để đóng tiền tạm ứng cho anh ấy mổ não…”, chị Ước cho biết.

Người dân, họ hàng đến động viên gia đình vượt qua khó khăn.

Theo gia đình Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng, năm 1997, anh Hanh và chị Ước chính thức thành vợ, thành chồng, rồi có 2 mặt con. Mọi chi phí trong nhà đều trông ngóng vào đồng lương của anh Hanh. Chị Ước mới bỏ việc đồng ruộng, đi làm công nhân với thu nhập 5 triệu đồng/tháng được hai năm nay.

“Các con đều trong độ tuổi ăn học nên vợ chồng tôi cũng phải cố xoay sở để lo cho các cháu bằng bạn, bằng bè. Cả gia đình vẫn ở trong ngôi nhà cũ được xây dựng từ nhiều năm trước. Vậy mà tai hoạ bất ngờ đã ập xuống gia đình”, chị Ước nói.

Khu đất nơi xảy ra vụ việc Phó Chủ tịch xã An Thượng bị hành hung. Nói về tình trạng sức khỏe của chồng, chị Ước cho biết: “Tình trạng của anh Hanh rất khó đoán trước được vì đang trong thời gian theo dõi sau phẫu thuật não. Hiện anh Hanh vẫn chưa tỉnh táo. Có thể, việc điều trị sẽ phải kéo dài trong nhiều năm, chi phí tốn kém vô cùng”. Gia đình chị Ước đang mong chờ vào phép màu và sự giúp đỡ của người thân, bạn bè và đồng nghiệp để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trong sáng ngày 18/4, trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo UBND xã An Thượng, đại diện gia đình các bị hại đều bày tỏ sự bức xúc trước hành vi côn đồ, hung hãn của nhóm đối tượng đánh cán bộ xã khi thực thi nhiệm vụ. Họ mong muốn, các đối tượng trong vụ việc sẽ sớm được làm rõ và chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật để làm gương cho kẻ khác. Ông Nguyễn Văn Hanh - Phó Chủ tịch xã An Thượng đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Trước đó, khoảng 20h30 tối 15/4 tại khu đất dự án thương mại, dịch vụ của Công ty TNHH xăng dầu Ngân Giang HD tại thôn Chùa Thượng, xã An Thượng. Thời điểm đó, tổ công tác của UBND xã An Thượng do ông Nguyễn Văn Hanh – Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ thì bị một số đối tượng hành hung.



Thời điểm trên, tại khu đất thương mại, dịch vụ của Công ty TNHH xăng dầu Ngân Giang HD ở thôn Chùa Thượng, xã An Thượng, Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng Nguyễn Văn Hanh làm tổ trưởng phát hiện Công ty TNHH vận tải Nam Anh san lấp và yêu cầu dừng thi công. Tuy nhiên, khi ông Hanh cùng ông Tuấn Anh ra yêu cầu Công ty TNHH vận tải Nam Anh tạm dừng nghiêm túc thì bị các đối tượng đánh dẫn đến bị thương.

Hậu quả, ông Hanh bị vỡ hộp sọ bên thái dương trái, gãy răng, gãy sống mũi đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức; ông Nguyễn Tuấn Anh – cán bộ công chức nông nghiệp, GTTL, môi trường xã An Thượng bị thương, đang điều trị tại nhà.

Sáng 18/4, lãnh đạo Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra, trong đó có chủ Công ty TNHH vận tải Nam Anh.

"Chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ để thực hiện các bước tố tụng tiếp theo. Đây là hành vi rất manh động, côn đồ, chúng tôi sẽ điều tra toàn diện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", lãnh đạo Công an TP Hải Dương thông tin.

Hiện nay, hoàn cảnh gia đình của Phó Chủ tịch xã An Thượng Nguyễn Văn Hanh đang gặp rất nhiều khó khăn. Bản thân ông Hanh cũng đang phải chống chọi với đau đớn để giành dật lại sự sống. Mọi sự giúp đỡ cho gia đình xin gửi vào số tài khoản: 1013191188-ngân hàng VietCombank, tên tài khoản: Đỗ Thị Ước. Hoặc liên hệ trực tiếp với chị Ước qua số điện thoại: 0962039832.

