Hành trình phá án: Bí ẩn xác cô gái xinh đẹp chết loã thể dưới taluy

Theo hồ sơ vụ án, 7h ngày 6/11/2020, chị Sùng Thị Bê cùng chồng là Vàng A Trang đi từ nhà tại thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng xuống xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, mua thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt. 14h30 phút cùng ngày, Vàng A Trang chở Sùng Thị Bê từ xã Đồng Khê đi về nhà. Khi đi được khoảng 1km thì Vàng A Trang để Bê tiếp tục đi bộ về còn Trang thì quay lại lán ruộng của nhà mình tại khu vực Suối Phồng thuộc xã Suối Bu, Văn Chấn, lấy thóc mang đi xay xát. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, anh Trang về nhà thì không thấy vợ ở nhà; gọi điện thoại cũng không thấy vợ nghe máy. Trang quay trở lại tìm kiếm dọc đường từ nhà đến nơi vợ bắt đầu đi bộ không thấy thì quay về nhà ngủ. Ngày 7/11/2020, Trang cùng những người thân trong gia đình cùng đi tìm kiếm chị Bê. Đến khoảng 17h cùng ngày thì phát hiện thấy thi thể chị Bê ở dưới taluy âm cách mặt đường liên thôn Tà Xi Láng, Trạm Tấu - Văn Tứ, Đồng Khê khoảng 26m. Vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại địa bàn giáp ranh hai xã nghèo của huyện Trạm Tấu và Văn Chấn, đường xá đi lại rất nhiều khó khăn. Hiện trường vụ án địa hình dốc, hiểm trở, vắng vẻ; không có nhân chứng vào thời điểm vụ án xảy ra khiến dư luận nhân dân hết sức hoang mang. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường. Khó khăn chồng chất khó khăn khi hiện trường vụ án là khu vực giáp ranh giữa hai huyện Văn Chấn và Trạm Tấu là khu vực rộng lớn, vắng người qua lại, sóng điện thoại chẳng có, nơi phát hiện tử thi ở dưới vực sâu; thời điểm phát hiện, nạn nhân đã tử vong qua 1 ngày, các dấu vết ít nhiều cũng bị ảnh hưởng... Nạn nhận chết trong tư thế vô cùng thương tâm, không mặc quần áo, cổ bị thít bằng một chiếc áo khoác, tay của nạn nhân bị trói bẻ ra phía sau bằng quần tất. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định đây vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi xâm hại thân thể nạn nhân, đối tượng đã ra tay tước đoạt tính mạng của bị hại. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp của vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an huyện Trạm Tấu, Công an huyện Văn Chấn huy động các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã trên địa bàn, tiến hành dựng mối quan hệ gia đình của bị hại để xác định các mâu thuẫn dẫn đến gây án; xác định, gọi hỏi, ghi lời khai các đối tượng có mặt tại khu vực hiện trường và quá trình di chuyển của người bị hại. Đồng thời, tổ chức truy tìm vật chứng và hung khí gây án; rà soát số đối tượng hình sự, ma túy, cờ bạc, thanh thiếu niên hư trên địa bàn và phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm...Quá trình rà soát, chân dung và mối quan hệ của nạn nhân Sùng Thị Bê đã được dựng lên… Ban chuyên án đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của người dân trên các tuyến đường, xác định được quá trình di chuyển của bị hại đến trước khi bị xâm hại qua đó xác định được khoảng thời gian gây án, khoanh vùng được địa điểm gây án. Quá trình rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Trạm Tấu và Công an huyện Văn Chấn đã xác định đối tượng nghi vấn là Hà Văn Hoát(SN 1985, trú tại thôn Thác Vác, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, Yên Bái) Là người địa phương, thông thuộc địa bàn, thời điểm xảy ra vụ án, Hoát đang thuê ông Vàng Chồng Lâu, cư trú tại thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng, Trạm Tấu chăn nuôi 2 con bò và thường xuyên đến nhà ông Lâu. Từ khoảng 14h đến 16h30 ngày 6/11/2020, có người nhìn thấy Hoát trên tuyến đường từ thôn Văn Tứ, Đồng Khê hướng lên thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng và tại khu vực hiện trường xảy ra vụ án. Từ các thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã cử một tổ công tác phối hợp với Công an huyện Trạm Tấu, Công an huyện Văn Chấn triệu tập Hoát đến làm việc. Do có sự chuẩn bị trước về tâm lý, Hoát luôn quanh co chối cãi. Tuy nhiên trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hoát đã phải nhận tội. Khoảng 14h ngày 6/11/2020, Hoát đi xe máy từ thôn Thác Vác, xã Đồng Khề mục đích lên nhà Vàng Chồng Lâu ở xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu để kiểm tra hai con bò mà Hoát thuê anh Lâu chăn nuôi trước đó. Khi đi, Hoát mang theo 4 gói mì tôm, một chai rượu, 2 đùi gà đông lạnh. Đi được một đoạn đường, Hoát gặp anh Hờ A Lu (SN 1993, trú tại huyện Trạm Tấu) đã giúp anh Lu buộc gỗ lên xe rồi đối tượng tiếp tục di chuyển về hướng thôn Làng Mảnh. Khi đi được khoảng 2km nữa thì chiếc xe máy của Hoát bị đổ do đoạn đường quá hiểm trở, đối tượng buộc phải dắt xe giấu vào bụi cây ở bên trái đường. Khi đi bộ khoảng 1km thì Hoát nhìn thấy chị Sùng Thị Bê đi bộ trước mình cách khoảng 30m. Thấy vậy, Hoát đi nhanh về phía chị Bê và quát Bê đứng lại. Khi thấy nạn nhân còn trẻ, hình thức bên ngoài khá bắt mắt, Hoát nảy ý định đồi bại. Nghĩ là làm, đối tượng dùng vũ lực lôi kéo nạn nhân xuống taluy âm... rồi ép nạn nhân phải cho hắn quan hệ tình dục. Bị đối tượng khống chế, lại thân gái chỉ có một mình ở nơi vắng người qua lại, Bê buộc phải làm theo yêu cầu của đối tượng. Sau khi bị xâm hại, nạn nhân Bê rơi vào trạng thái hoảng loạn bắt đầu khóc và khóc to hơn khi nghe thấy tiếng xe máy đi trên đường rồi có ý định bỏ chạy. Do sợ bị mọi người phát hiện, Hoát đã nhặt chiếc áo khoác của Bê quấn hai vòng quanh cổ nạn nhân thít chặt lại và buộc thắt nút ở phía sau. Nạn nhân Bê bị siết cổ giãy dụa ngã xuống đất và lăn xuống phía dưới khoảng 2m thì Hoát lao theo ngồi lên lưng của Bê và tiếp tục siết chặt chiếc áo trên cổ cho đến khi nạn nhân không cử động nữa thì dừng lại. Thấy nạn nhân nằm bất động, Hoát nghĩ Bê giả vờ chết liền lật người và cắn vào ngực để kiểm tra nhưng không thấy nạn nhân phản ứng gì. Lúc này, Hoát biết rằng nạn nhân Bê đã tử vong nên nhanh chóng tìm cách thoát khỏi hiện trường vụ án. Đối tượng lấy chiếc xe máy ở nơi cất giấu rồi đi về nhà.Trước khi rời đi, Hoát đã lấy đi toàn bộ tài sản cùng giấy tùy thân của bị hại.... Ngày 16/07/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái tuyên tử hình đối với Hà Văn Hoát phạm tội "giết người", "hiếp dâm".

