Ông Nguyễn Tuấn Hưng giữ chức Chủ tịch UBND TP Chí Linh

Chiều 23/10, thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về công tác cán bộ.



Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, ông Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng Công an TP Hải Dương được điều động đến công tác tại Thành ủy Chí Linh từ ngày 23/10, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Chí Linh nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để HĐND TP Chí Linh bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Chí Linh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Tuấn Hưng, tân Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chí Linh.

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Trần Văn Quân đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cho ông Nguyễn Tuấn Hưng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Trần Văn Quân mong muốn ông Nguyễn Tuấn Hưng trên cương vị mới cần nhanh chóng tiếp cận công việc, không ngừng phấn đấu, phát huy tối đa trình độ, năng lực, kinh nghiệm của bản thân cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ và lãnh đạo thành phố nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy TP Chí Linh phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tuấn Hưng khẳng định sẽ tiếp tục học hỏi, phát huy hết năng lực, trí tuệ, quyết tâm cùng với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Chí Linh hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra...

Chiều cùng ngày, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Chí Linh đã bầu ông Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Bí thư Thành ủy Chí Linh giữ chức Chủ tịch UBND TP Chí Linh nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu đạt 100%.

Ông Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1975, quê ở xã Nhân La, huyện Kim Động (Hưng Yên). Ông Hưng có trình độ cử nhân luật, thạc sĩ quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Chí Linh, ông Nguyễn Tuấn Hưng từng trải qua các chức vụ: Trưởng Công an huyện Thanh Miện; Trưởng Công an TP Hải Dương.