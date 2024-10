Bắc Giang: Bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo trên không gian mạng

Ngày 23/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an thị xã Việt Yên vừa bắt đối tượng lừa đảo trên không gian mạng bằng hình thức lừa tiền cọc thuê trọ. Trước đó, Công an thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nhận được đơn trình báo của anh D.V.P (SN 1986, trú tại TDP Trong Hạ, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên) về việc: Ngày 14/10/2024, anh D.V.P có nhu cầu thuê phòng trọ tại TDP Đạo Ngạn, phường Quang Châu, thị xã Việt Yên nên đã sử dụng Facebook cá nhân để liên hệ thuê phòng trọ với tài khoản Facebook “Đông Chuyên”. Sau đó, đối tượng yêu cầu anh D.V.P chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng để đặt cọc 03 phòng trọ.

Đối tượng B.V.Đ tại Cơ quan Công an.

Sau khi anh D.V.P thực hiện giao dịch chuyển tiền đến số tài khoản 1035449336 Ngân hàng Vietcombank, mang tên Bang Van Dong do Facebook “Đông Chuyên” yêu cầu thì đối tượng chặn liên lạc với anh D.V.P. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an thị xã tổ chức điều tra, xác minh. Cùng ngày, Công an thị xã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh điều tra làm rõ và ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với B.V.Đ (SN 2001, trú tại thôn Thum Cũ, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng B.V.Đ đã khai nhận dùng tài khoản Facebook “Đông Chuyên” đăng bài trên các hội nhóm công khai, giả có phòng trọ cho thuê nhằm mục đích chiếm đoạt tiền đặt cọc của những người muốn thuê trọ. Hiện, Công an thị xã đang tạm giữ hình sự đối tượng B.V.Đ để điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thị xã khuyến cáo người dân, nhất là số công nhân có nhu cầu thuê phòng trọ cần chủ động đi xem phòng trực tiếp và thực hiện giao dịch đặt cọc tiền với chủ nhà trọ, tránh để các đối tượng lợi dụng không gian mạng để chiếm đoạt tài sản .