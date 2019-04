Ông lão mới ra tù về tội hiếp dâm lại bị tố hiếp dâm bé gái 11 tuổi

Ngày 24.4, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) xác nhận địa phương này đã nhận đơn trình báo từ gia đình bà Đ.T.H (ngụ xã Phước Hữu) tố cáo ông P.K.C (75 tuổi ngụ cùng xã) đã cưỡng hiếp con gái bà tên V.T.X.T (11 tuổi).

Ảnh minh họa.

Sau khi nhận đơn, Công an xã Phước Hữu đã báo cáo lên Công an huyện Ninh Phước. Trước sự việc nghiêm trọng, Công an huyện này tiếp tục đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận vào cuộc.

"Đây mới là đơn thư tố cáo từ phía bà H, còn sự việc phải được điều tra rõ ràng. Điều đáng nói là ông C có tiền án, vừa mới ra tù vì tội danh hiếp dâm mà nạn nhân là chính con gái mình" - lãnh đạo xã thông tin.

Theo VNN: Gia đình bé D tố cáo, trưa hôm 11.4, bé D đi mua đồ tại tiệm tạp hóa thì bị ông C cầm tay, đưa vào nhà và giở trò đồi bại.

Thông tin trên Báo CAND, khi cháu D vùng vẫy, kêu la thì bị ông C dùng băng keo bịt miệng để hiếp dâm .

Chiều tối 11.4, bà H (mẹ cháu D) tắm cho con thì thấy con gái kêu đau ở vùng nhạy cảm. Nghĩ con gái có sự chuyển đổi sức khoẻ tâm sinh lý khi đang trưởng thành nên bà H không tìm hiểu. Tuy nhiên, đến chiều 15.4, cháu D tiếp tục kêu đau. Bà H dò hỏi thì được cháu D kể lại sự việc.

Gia đình bà H sau đó đã làm đơn gửi chính quyền địa phương và cơ quan công an.

Cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.