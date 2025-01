Ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Sáng 11/1, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định điều động, chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc.

Trước đó, chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc do ông Dương Văn An đảm nhiệm. Tuy nhiên, ngày 10/1, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Dương Văn An do trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, quê quán ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có học vị tiến sĩ kinh tế, cử nhân cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025, ông Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Ông Đặng Xuân Phong trước đó đã trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo Phòng Tổng hợp, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Phong được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.