Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An

Sáng 18/3, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 Ông Dương Văn An sinh ngày 15/2/1971, quê xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế. Ông có trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế học, cử nhân lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV. Ông An đã trải qua các cương vị Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, trưởng Ban tổ chức Trung ương Đoàn, Bí thư Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa IX, X. Năm 2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 10/2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII, ông An tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 10/2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, ông An được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

