Nữ sinh xinh đẹp mất tích bí ẩn ở sân bay Nội Bài

Hình ảnh nữ sinh trước khi mất tích. Ảnh gia đình cung cấp.

Sáng ngày 14/8, trao đổi với PV, chị Vũ Thị Đông (SN 1970, trú tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, con gái chị là Nguyễn Vũ Trà My (SN 1998) đã mất liên lạc với gia đình từ trưa ngày 13/8 đến nay chưa có thông tin gì.

Theo chị Đông, sự việc xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 13/8, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Vào khoảng thời gian trên, My đang cùng em trai chuẩn bị lên máy bay để về quê thăm bà nội bị ốm, thì My đưa điện thoại cho em trai cầm hộ rồi nói là đi vệ sinh. Thế nhưng sau đó mãi không thấy chị đâu, em trai mới gọi điện thông báo cho gia đình. Ngay sau đó, gia đình đã nhờ lực lượng an ninh sân bay xem lại camera nhưng cũng không có thông tin gì.

Cũng theo chị Đông, hiện gia đình chị đang rất lo lắng, bởi cháu là người miền Nam, mới ra ngoài Hà Nội được 1 tuần, còn chưa quen ai. “My có nhớ số điện thoại của mẹ, nếu bị lạc ở đâu thì My sẽ mượn điện thoại gọi điện thông báo cho gia đình. Bởi My là đứa con gái thông minh, nhanh nhẹn. Chính vì thế nên gia đình tôi đang nghiêng về khả năng cháu My bị bắt cóc”, chị Đông nói.

Được biết, My đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật (TP. HCM), đang trong quá trình nghỉ hè, My cùng gia đình ra ngoài Hà Nội chơi, đến trưa ngày 13/8 khi chuẩn bị về quê thì xảy ra sự việc.

Gia đình cũng cho biết, ở nhà My là đứa con gái ngoan ngoãn, học giỏi, từ bé đến lớn năm nào My cũng được giấy khen học sinh giỏi của nhà trường. Còn việc con gái có người yêu hay chưa thì gia đình cũng không nắm được.

My là đứa con ngoan, học giỏi. Ảnh gia đình cung cấp.

“Từ lúc con gái mất tích, gia đình tôi đã nhờ hết người thân quen, bạn bè của cháu My, chia sẻ thông tin lên các nhóm trên mạng xã hội nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin gì. Đây là lần đầu tiên con gái đột nhiên mất tích như vậy khiến gia đình tôi vô cùng lo lắng”, chị Đông chia sẻ.

Sau khi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có thông tin gì về con gái, gia đình chị Đông đã trình báo lên công an. Phía công an cho biết, sau 48h gia đình vẫn chưa tìm được người thì sẽ vào cuộc tìm kiếm.

Chị Đông cho biết, từ lúc con gái mất tích, chị chẳng buồn ăn uống gì, chị đã khóc suốt cả đêm qua, em trai của My thấy mẹ khóc vì nhớ chị nên cũng đã khóc theo, "Tài sản lớn nhất của cha mẹ luôn là các con, giờ con gái tôi không biết đang ở phương trời nào. Không biết con có mệnh hệ gì không, nhưng tôi lo lắng vô cùng", chị Đông nói.

Được biết, trước khi mất tích My mặc áo khoác màu xanh, đeo túi xách màu xám. Đặc điểm nhận dạng, cao khoảng 1m65, nặng khoảng 50kg, da trắng, ngoại hình xinh xắn, nói giọng miền Nam. Vậy ai nhìn thấy Trà My ở đâu xin gọi điện thông báo cho chị Đông (mẹ của Trà My) theo số điện thoại: 0942861907. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.