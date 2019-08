Hành hung bác sĩ ở bệnh viện Ninh Bình: Bao nhiêu bác sĩ từng là nạn nhân?

1. Giang hồ Bắc "lợn" đánh bác sĩ, thóa mạ cả công an: Ngày 12/8/2019, công an TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đinh Việt Bắc (còn gọi là Bắc "lợn", SN 1982, ngụ thôn Dinh Tần, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) về hành vi hành hung bác sĩ bệnh viện đa khoa Ninh Bình vì cho rằng bác sĩ "không nhiệt tình" cứu chữa. Sáng 9/8, Bắc đưa con gái vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để xử lý vết thương trên trán. Cháu bé đã được các y, bác sĩ thăm khám, đánh giá mức độ bệnh tật. Bắc lại cho rằng các bác sĩ ở đây không nhiệt tình khám cho con mình. Đối tượng bắt đầu thóa mạ, chửi bới rồi bất ngờ lao vào hành hung các y, bác sĩ. Nhận được tin báo, công an TP Ninh Bình đã có mặt. Tuy nhiên, đối tượng mặc cho sự xuất hiện của lực lượng chức năng, tiếp tục đuổi đánh các nhân viên bệnh viện. Công an buộc phải khống chế đối tượng rồi đưa về trụ sở làm việc. 2. Đánh bác sĩ vì bị ngăn quay phim, chụp ảnh vợ đẻ: Ngày 24/8/2018, TAND thành phố Yên Bái mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Hồng Nam (SN 1985, trú TP Yên Bái) về tội Cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật hình sự 2015. Theo cáo trạng, hơn 11h ngày 20/2/2018 (tức mùng 5 Tết), Lê Hồng Nam đưa vợ là chị Quách Thị P.T. (SN 1993) vào Bệnh viện Sản nhi Yên Bái yêu cầu bác sĩ mổ lấy thai. Sau khi thăm khám, bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật lấy thai và sản phụ T. được chuyển vào phòng mổ. Trong quá trình vợ sinh, Nam trèo lên cửa sổ phòng mổ để quay phim, chụp ảnh. Khi bị nữ hộ sinh nhắc nhở, Nam phản ứng gay gắt rồi gọi 10 đối tượng khác dùng đèn pin hành hung, đánh vào đầu hai bác sĩ là Phạm Hải Ninh và Hoàng Đức Trung vừa thực hiện ca mổ. Cũng theo cáo trạng, tại thời điểm gây án ngày 20/2, Nam bị bệnh tâm thần “rối loạn nhân cách, cảm xúc không ổn định và hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi” nên đây được xét là tình tiết giảm nhẹ. Nam bị TAND thành phố Yên Bái tuyên phạt 9 tháng tù giam. 3. Đánh liên tiếp bác sĩ khi đưa con vào viện khâu vết thương: Ngày 20/4/2018, cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Văn Thanh (32 tuổi, trú phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Khoảng 19h30 ngày 13/4, Thanh cùng con trai là Trương Văn Vũ P. (5 tuổi) đi dự sinh nhật ở trên phố Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Trong lúc Thanh ngồi uống rượu với bạn, cháu P. ở ngoài chơi đùa và bị ngã rách đuôi mắt phải. Phát hiện sự việc, Thanh vội vàng đưa con và bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Hà Nội để xử lý vết thương. Đến 23h30, Thanh đưa cháu P. lên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và được bác sĩ Vũ Hồng Chiến (28 tuổi, quê Hải Dương) làm việc tại khoa thăm khám. Thanh yêu cầu bác sĩ Chiến khâu vết thương thẩm mỹ cho cháu P. bằng chỉ nhỏ, không để lại sẹo. Bác sỹ Chiến giải thích nếu khâu thường thì thì chuyển xuống khoa cấp cứu, còn khâu thẩm mỹ thì cháu P. sẽ được bác sĩ Chiến trực tiếp khâu. Thấy bác sĩ tư vấn lâu, cho rằng bác sĩ gây khó dễ nên Thanh chửi bới và dùng tay đánh bác sĩ Vũ Hồng Chiến 2 cái vào mặt. Phát hiện sự việc, bảo vệ bệnh viện và người thân của Thanh vào can ngăn, đồng thời thông báo cho cơ quan công an về sự xô xát trên. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Điện Biên đã nhanh chóng có mặt đồng thời thông báo cơ quan Công an quận Ba Đình giải quyết. Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận có hành vi gây thương tích cho bác sĩ Chiến và gây rối trật tự công cộng. Bác sĩ Vũ Hồng Chiến đã từ chối giám định thương tích và không yêu cầu bồi thường dân sự. 4. Con vào viện cấp cứu, "bố" vô cớ đánh bác sĩ: Khoảng 23h30 ngày 8/4/2018, Bác sỹ Nguyễn Đình Phi (trực chính khoa Nhi) tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Phúc Đạt trong tình trạng sốt cao. Nhanh chóng bác sỹ Phi chỉ đạo điều dưỡng Lê Thị Ngọc Trâm đưa bệnh nhân vào buồng bệnh và cặp nhiệt độ. Trong lúc đang thăm khám cho bệnh nhân bất ngờ từ phía sau có tiếng chửi bới, tiếp đó một người đàn ông tự xưng bố cháu Đạt lao vào túm cổ áo bác sĩ Phi đấm thẳng vào mặt làm bác sĩ Phi choáng váng ngã xuống sàn nhà. Đang tiếp đón bệnh nhân gần đó, em Trần Nhật Giáp (sinh viên năm thứ 6, Trường đại học Y khoa Vinh) - thực tập tại khoa Nhi, nhanh chóng vào can ngăn liền bị người đàn ông lạ mặt đấm liên tiếp vào mặt và vùng đầu khiến em này bất tỉnh. Sau khi bị đánh quá nặng cả bác sĩ Phi và em Giáp được các điều dưỡng khoa đưa lên cấp cứu tại Khoa ngoại thần kinh. Một bác sĩ tại Bệnh viện trên cho biết, bác sĩ Phi bị chấn thương ở vùng mũi đã được khâu lại còn thực tập Giáp sau khi tỉnh lại đang được phía bệnh viện tích cực theo dõi vì có nguy cơ bị chấn thương sọ não. Đối tượng lạ mặt, ngay sau khi đánh bác sỹ Phi và em Giáp đã nhanh chóng rời khỏi Bệnh viện.

