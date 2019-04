Nữ sinh lớp 8 mang thai 12 tuần khẳng định chỉ "quan hệ" với thầy giáo dạy Toán Tin

Liên quan vụ nữ sinh lớp 8 có thai, chiều 25/4, ông Đinh Kim Như, Phó trưởng Công an huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) cho biết, Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Anh (36 tuổi, trú tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên - nguyên giáo viên dạy môn Toán - Tin của Trường THCS Thượng Hà) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo điều 145, Bộ Luật hình sự.

Đối tượng Việt Anh đã bị khởi tố về hành vi quan hệ với trẻ dưới 16 tuổi. Việt Anh được xác định nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu H. T. H. (13 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS số 2 Thượng Hà) từ cuối năm 2017 đến tháng 4 năm 2019.



Trong cuộc trao đổi với Zing.vn, chị Thuyên (chị chồng em H.) thể hiện sự bàng hoàng khi phát hiện sự việc. Gia đình hiện nay đang chờ kết quả giám định ADN để làm rõ vụ việc.

Giải thích cho chuyện vì sao sự việc xảy ra suốt hơn một năm nhưng đến ngày 21/4 mới bại lộ, chị Thuyên cho rằng do em gái chồng không có biểu hiện gì thay đổi về tâm sinh lý hay thể trạng bên ngoài cơ thể.

Hơn nữa, do đặc thù học nội trú, em H. ở trường từ thứ 2 đến trưa thứ 7 mới về nhà và chỉ ở nhà đến tối chủ nhật. Chính vì thế gia đình không thấy được những vấn đề xảy ra sớm.

Khi gia đình phát hiện chiếc điện thoại thì em H. nói rằng bạn cho mượn. Sau khi tra số điện thoại gọi đến phát hiện là của thầy Việt Anh thì gia đình truy dồn dập em mới nói của thầy giáo đưa cho để liên lạc hỏi về sĩ số lớp.

Một tuần trước khi phát hiện sự việc, người nhà tiếp tục gặng hỏi thì em H. thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với thầy giáo sinh năm 1983 dạy môn Tin.

Thấy có điều không lành, chị Thuyên vội đi mua que thử thai về thử thì chết điếng khi thấy 2 vạch. Gia đình lập tức báo sự việc lên cơ quan công an đồng thời đưa H. đi khám thì được biết cháu đã mang thai 12 tuần.

Nhiều ngày sau đó, mỗi lần có cơ hội, chị Thuyên đều dò hỏi H. xem có mối quan hệ nào khác ngoài thầy Việt Anh không thì nữ sinh lớp 8 khẳng định chỉ quan hệ tình dục với thầy giáo ở trường.

Em H. còn cho biết có lần sau khi quan hệ tình dục, thầy Việt Anh còn ép em uống thuốc tránh thai.

"Em ấy khăng khăng cái thai là của thầy Việt Anh vì em chỉ qua lại với một mình thầy giáo", chị Thuyên chia sẻ.

Tại công an, Việt Anh thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội, anh ta thừa nhận có "quan hệ" nhiều lần với nữ sinh H. tại phòng trực của giáo viên.

"Bây giờ nghĩ lại những hành vi gây ra tôi cảm thấy rất ân hận, nếu có thể được làm lại, tôi sẽ không bao giờ có hành vi gây ảnh hưởng đến em học sinh đó và ảnh hưởng đến cả ngành giáo dục mà tôi đang theo đuổi", thầy Việt Anh nói.