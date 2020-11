Nữ sinh Hà Nội mất tích: Chìa khóa tìm kiếm từ bạn trai?

Anh Phạm Đức Chính (47 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bố của nữ sinh Hà Nội mất tích cho biết, đến nay gia đình vẫn chưa tìm thấy tung tích con gái mình là Phạm Xuân Uyên (sinh năm 2003, học sinh trường THPT Nhân Chính, quận Thanh Xuân). Theo anh Chính, trước đó, Uyên đi khỏi nhà từ 23h50 ngày 14/11 đến nay không thấy về.

Anh Chính cho biết thêm, trước khi sự việc xảy ra, Uyên không có biểu hiện gì bất thường cũng không nhắn nhủ gì với ai lời gì trước khi đi. Thường ngày, Uyên rất hay vào mạng xã hội, các mối quan hệ bạn bè cũng chủ yếu trên mạng. Gia đình nữ sinh cho biết thêm, Uyên hay tâm sự với người bác, và trong câu chuyện Uyên có tiết lộ đã có bạn trai.

Hình ảnh nữ sinh Uyên (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Sau khi sự việc được cơ quan công an công bố, nhiều ý kiến cho rằng thông tin cô bé có bạn trai có thể là chìa khóa để tìm ra nữ sinh này. Bởi lẽ, cô gái rất ít tâm sự với gia đình nhưng nếu thông tin cô có bạn trai là đúng thì rất có thể người này sẽ được nữ sinh chia sẻ nhiều thông tin hơn.

Một bộ phận độc giả còn đặt ra giả thiết nữ sinh cùng bạn trai bỏ đi chơi, do lo sợ gia đình mắng nên chưa dám liên hệ. Dù đúng hay sai thì những giả thiết này đều mong muốn nữ sinh an toàn, không xảy ra điều gì không hay.

Sở dĩ, khi thông tin được gia đình công bố có nhiều giả thiết như trên được đặt ra bởi trước đó đã có nhiều vụ tương tự.

Có thể kể đến như vụ nữ sinh Nguyễn Thị Như Q., SN 2007, trú tại bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La sau 10 ngày mất tích được người dân phát hiện khi nữ sinh này đang ở cùng với bạn trai. Nơi người dân nhìn thấy Q. tại một quán điện tử ở địa bàn thôn Thụy Hương, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Nguyễn Thị Như Q.

Một vụ việc khác tương tự cũng xảy ra tại Nghệ An khiến dư luận xôn xao. Đó là trường hợp của L.T.N.Y. (14 tuổi, trú bản Khe Ngậu, xã Xá Lượng, Tương Dương, Nghệ An). Tháng 8/2020, công an phát hiện Y. đang ở nhà bạn trai sau khi gia đình nữ sinh này lên mạng xã hội thông báo con mất tích.