Nữ quái cầm đầu đường dây lô đề hơn 100 tỷ ở Nghệ An

Ngày 19/11, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức lô đề với tổng số tiền ước tính hơn 100 tỷ đồng, bắt 13 đối tượng.

Trước đó, từ đầu tháng 7/2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Thái Hòa đã phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề do Vũ Thị Hà Phương (SN 1978, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) cầm đầu.