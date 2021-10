Nữ nhân viên massage tử vong trong tư thế treo cổ ở Bắc Giang

Ngày 4/10, Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết, người dân vừa phát hiện nữ nhân viên quán massage tử vong trong tư thế treo cổ xảy ra trên địa bàn.

Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, lúc 1h30 phút, ngày 4/10, Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo tố giác của anh Vũ Trí Hà (SN 1977, là chủ quán massage Hương Quê) địa chỉ tại TDP Gai, thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam.

Anh Hà phát hiện trên sân thượng gia đình có 1 người là nhân viên làm việc tại quán chết do thắt cổ tự tử. Sau khi tiếp nhận được tin báo, Công an huyện Lục Nam đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bước đầu xác định nạn nhân tên Vương Thị Thu (SN 2002, ở Khuôi Mèo, Sảng Mộc, Võ Nhai, Thái Nguyên) là nhân viên của quán massage Hương Quê.

Hiện nguyên nhân nữ nhân viên quán massage tử vong trong tư thế treo cổ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.