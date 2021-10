Hành trình phá án: Xác chết trong bao tải, chiếc khăn tang lộ hung thủ

Ngày 20/3/2017, gia đình anh Nguyễn Xuân Tấn (SN 1973, trú xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đến cơ quan chức năng trình báo việc anh bỗng dưng mất tích, điện thoại không thể liên lạc được. Báo cáo Công an tỉnh Hải Dương và ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân, Công an huyện Thanh Hà xác định, anh Tấn là người mua bán vật tư nông nghiệp, có tiền nhưng cũng hay cờ bạc, nhất là lô đề. Trong khi gia đình và cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm anh Tấn thì 11h ngày 28/3, tại thôn Lai Xá, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, Hải Dương), người dân đi thả lưới trên sông đã đụng phải một bao tải dứa. Khi chiếc bao được vớt lên thì lộ ra một xác người đang trong quá trình phân hủy mạnh. Nhận thấy có dấu hiệu vụ án hình sự, lực lượng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng có mặt. Nghĩ ngay đến vụ tìm người mất tích, Công an mời thân nhân anh Tâm đến nhận dạng và người nhà xác định đó chính là anh Nguyễn Xuân Tân. Nạn nhân bị trói 2 tay, 2 chân, cổ bị thắt nút bằng dây rồi buộc giằng xuống chân, khiến cả cơ thể bị cuộn lại. Tất cả dây buộc đều là loại vải xô, dùng để làm khăn tang bện xoắn lại với nhau. Kết quả khám nghiệm khẳng định, mối thít cổ đó ít nhất phải do 2 người thực hiện. Làm việc với CQĐT, vợ nạn nhân nhớ lại, khi rời nhà vào chiều 20/3, anh Tấn có úp mở về chuyện trúng đề, có mang theo điện thoại, xe máy, tuy nhiên giấy tờ tùy thân cùng các tài sản trên đều không thấy. Xác định anh Tấn có mối quan hệ phức tạp trong giới cờ bạc, lô đề nên CQĐT tập trung 2 hướng: Tấn trúng đề, đến đòi tiền nên bị chủ đề giết hại nhằm chiếm đoạt tiền hoặc biết tin anh trúng đề, các chủ nợ kéo đến chặn đường đòi, dẫn đến hành hung quá tay khiến nạn nhân tử vong. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng đã phi tang xác. 5 mũi trinh sát được tung đi khắp các địa bàn, rà soát các tụ điểm lô đề, đặc biệt tại nơi cư trú và nơi phát hiện thi thể nạn nhân, 2 trinh sát còn lại tập trung tìm kiếm chiếc xe máy và điện thoại tại các điểm cầm đồ, mua bán xe cũ, điện thoại cũ. Nhận định của lực lượng Kỹ thuật hình sự đã mở ra một hướng đi mới cho công tác điều tra phá án. Theo đó, CQĐT cho rà soát tất cả các gia đình có tang gia trên địa bàn huyện Thanh Hà trong tháng 3/2017. Bên cạnh đó, rà soát kĩ nhân thân, lai lịch của các đầu mối liên quan đến việc lô đề, cờ bạc của nạn nhân. Trong đó, nổi lên Nguyễn Thị Mến (SN 1967, trú Thạch Xá, huyện Thanh Hà, Hải Dương). Chồng đối tượng mới mất hồi đầu tháng 3/2017, cách thời điểm anh Tấn mất tích khoảng 10 ngày. Đặc biệt, năm 2011, chị này từng bị xử phạt về hành vi ghi lô đề. Làm việc với CQĐT, Mến cho biết có quen Tấn vì thi thoảng anh đến nhà chơi lô đề. Để chứng minh, Mến dẫn chứng: thời điểm giao tiền cho anh Tấn có sự chứng kiến của Mạc Văn Duy, con trai của Mến. Đối tượng khẳng định khi anh Tấn rời nhà mình thì hoàn toàn bình thường. Xác định được nghi can trong mỗi vụ án đã khó, nhưng chứng minh được họ có tội hay không lại là cả quá trình gian nan, rất cần ở những người điều tra phải có chuyên môn vững vàng và một tinh thần trách nhiệm với cái đầu lạnh, trái tim nóng. Bởi mỗi quyết định lúc này ảnh hưởng đến mạng sống và tương lai của nhiều người. Theo đó, chiều 19/3/2017, tại nhà Mến ở thôn 2 (xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, Hải Dương), Mến cùng con trai Mạc Văn Duy đã ghi số đề 595.000 đồng cho anh Tấn và anh này trúng số tiền 119 triệu đồng. Sáng 20/3, Duy trả cho Tấn 32 triệu đồng, số còn lại hẹn đến chiều sẽ trả. Do không có tiền trả, cũng không vay mượn được ai, 2 mẹ con bàn nhau giết anh Tấn để quỵt nợ. Chiều 20/3, khi anh Tấn đến lấy tiền, Duy đã dùng dây vải bện sẵn siết cổ làm nạn nhân ngã úp mặt xuống nền nhà. Duy tiếp tục đè lên người, dùng hai tay siết cổ nạn nhân cho đến chết rồi kéo xác xuống khu vực nhà kho phía sau, dùng dây vải trói chân tay và lồng vào 3 chiếc bao tải. Đến 22h30 cùng ngày, 2 mẹ con dùng xe máy chở xác nạn nhân ném xuống khu vực cống ông Tuân (thuộc thôn 3, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, Hải Dương) để phi tang. Mến thu gom tài sản của nạn nhân gồm điện thoại, ví da, dép, mũ bảo hiểm đem ra sông vứt bỏ, còn xe máy và giấy tờ xe thì Duy mang lên Hà Nội nhờ bán lấy tiền. Mẹ con Duy một mực nhận tội nặng hơn về phần mình, khiến CQĐT rất vất vả để làm rõ hành vi từng đối tượng. Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố Nguyễn Thị Mến và Mạc Văn Duy về tội giết người, cướp tài sản và đánh bạc. Tháng 2/2018, TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt Mạc Văn Duy tử hình, Nguyễn Thị Mến chung thân về các tội danh trên. >>>>> Xem thêm video: Xác chết trong bao tải: Manh mối từ chiếc khăn tang. Nguồn: ANTV.

